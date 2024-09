“À quand le concours du plus beau rat ?”: le commentaire d’un candidat MR à Schaerbeek suscite la controverse

Un commentaire controversé de Xavier Mezquita, candidat MR-ENGAGÉS aux élections communales à Schaerbeek, sur une parade de chaises roulantes suscite l’indignation.

Un commentaire d’un candidat MR-ENGAGÉS aux élections communales à Schaerbeek fait la polémique. Xavier Mezquita s’est exprimé sur Facebook à propos d’une parade en chaises roulantes dans les rues de Schaerbeek, organisé par l’association Riga Solidaire et Inclusif.

“Après-demain, on fera une balade des malvoyants, puis une promenade pour les gauchers, et un marathon de natation pour les asthmatiques. Quand il s’agit de dépenser de l’argent, cette majorité Ecolo, Groen et DéFI ne manque pas d’imagination. À quand le concours du plus beau rat ?“, a-t-il écrit en commentaire.

Sur les réseaux sociaux, le commentaire est repartagé plusieurs fois et choque. “Un candidat MR rabaisse les personnes en situation de handicap à de vulgaires rats. On remarquera que la droite radicale qu’est devenu le MR crache sur toutes les minorités en les insultant“, écrit-on sur X.

Du côté de la liste Ecolo-Groen, on réclame une “condamnation ferme” et l’interruption de sa campagne, à travers un communiqué de presse : “Nous estimons qu’il est temps de mettre un terme à la campagne outrancière, déplacée et scandaleuse de ce candidat. Nous demandons à ce que la liste MR-ENGAGÉS prenne ses responsabilités en ce sens. Nous ne comprendrions pas que ce candidat reste membre de son parti“.

Depuis, le commentaire a été supprimé. La tête de liste Audrey Henry l’a confirmé à nos confrères de La Capitale qu’elle avait demandé au candidat d’enlever le commentaire : “Je lui ai fait savoir que c’était tout à fait maladroit, car ce n’est pas notre position, ni mon opinion au nom de la liste“, dit-elle à Sudinfo.

Xavier Mezquita, lui aussi s’excuse et dit regretter un acte “maladroit” dont l’objectif n’était “certainement pas de blesser qui que ce soit” : “Souvent, sur les réseaux sociaux, on écrit puis on poste beaucoup trop vite (…) L’important est de savoir que nous sommes pour une société où chacun a sa place, pour une inclusion de toutes les personnes, quelles que soient leurs différences“, déclare le candidat auprès de nos confrères.

