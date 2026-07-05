À Koekelberg, la qualification du Maroc s’est vécue devant un écran géant, en famille: “Une alternative aux cafés et à la rue”

À Koekelberg, la communauté marocaine a suivi sur écran géant la victoire des Lions de l’Atlas face au Canada.

Le Maroc est devenu samedi la première équipe qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 de football grâce à un score confortable de 0-3 au terme d’un match tendu face au Canada. Le match était largement suivi par la communauté marocaine bruxelloise, notamment à Koekelberg. Un écran géant a été installé au centre communautaire De Platoo.

“Pour les matchs du Maroc, il n’y a pas grand chose à Bruxelles“, explique le député bruxellois Ilyas Mouani, également organisateur de l’événement. “Il y a des cafés où il y a beaucoup d’hommes et peu de mixité. Nous, on veut faire en sorte que l’endroit soit familial, que tout le monde soit le bienvenu et que ce soit 100% gratuit. Le but est d’offrir aux jeunes une alternative à la rue, qu’ils puissent venir ici avec leurs parents et les enfants“.

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■ Reportage de Jamila Saidi M’Rabet, Jacques Vermeer, Fanny Rochez et Stéphanie Mira