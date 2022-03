825.000 personnes ont voyagé via Brussels Airport en février

Il s’agit d’une hausse de 400% par rapport à février 2021, mais cela reste en deçà de 50% par rapport aux chiffres de février 2019.

Ce sont exactement 824.812 passagers qui ont voyagé via Brussels Airport en février dernier, une hausse de 398% comparé aux chiffres de février 2021, mais une baisse de 50% par rapport aux chiffres de février 2019, dernière année avant la crise sanitaire de Covid-19. 824.812, un chiffre également plus élevé par rapport à janvier 2022 et ses 800.000 passagers.

Plus de départs que d’arrivées

Durant ce mois de février 2022, l’aéroport de Brussels Airport a vu plus de passagers dans les hall des départs plutôt que celui des arrivées. Cela s’explique par le début des vacances de détente qui ont eu lieu officiellement le lundi 28 février.

De plus, la proportion des correspondances via l’aéroport est de 14%, soit 6% de moins qu’en 2019 à la même période. Les passagers choisissent plutôt des destinations locales et pas très lointaines dans l’espace européen.

C’est ce que montre le top 10 des destinations privilégiées : Espagne, Italie, Portugal, Suisse, Turquie, France, Émirats arabe unis, États-Unis et Maroc. Istanbul, Dubai, Malaga et Alicante ont d’ailleurs des chiffres comparables à ceux de 2019.

Globalement, 9.930 vols ont eu lieu en février dernier, contre 15.517 en février 2019. Le taux d’occupation des passagers par vol est de 119, contre 123 il y a trois ans.

À noter que le nombre de vols cargo est également en augmentation (+26%).

Y. Mo. – Photo : BX1