755.000 participants, 24 expos : “Grand succès” pour l’année Art Déco 2025 à Bruxelles

Les seules expositions ont reçu 660.000 visiteurs. L’événement organisé dans la continuité du succès de l’année Art nouveau en 2023, a mobilisé 47 partenaires.

La Région de Bruxelles-Capitale avait décidé de consacrer l’année à l’Art Déco, dans le cadre du centenaire de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de Paris de 1925.

Portée par urban.brussels et visit.brussels, en collaboration étroite avec un large réseau de partenaires institutionnels, culturels, associatifs et communaux, l’année Art Déco a proposé une lecture renouvelée de ce mouvement emblématique de l’entre-deux-guerres.

Expositions, festivals, visites guidées, conférences, projections, événements festifs et publications ont rythmé l’année, investissant aussi bien les bâtiments Art Déco emblématiques que des édifices et quartiers moins connus, des musées, des lieux privés et des espaces publics. Cette décentralisation géographique a permis de mettre en lumière la richesse architecturale de l’ensemble des 19 communes de la Région.

Les visites guidées ont constitué l’un des piliers de la programmation, offrant au public un accès privilégié à des lieux parfois exceptionnellement ouverts. Le Brussels Art Nouveau Art Déco Festival (BANAD), organisé en mars 2025, a rassemblé à lui seul près de 23.000 participants, confirmant son rôle dans la valorisation du patrimoine bruxellois. Les Heritage Days – Journées du Patrimoine 2025 ont figuré parmi les temps forts de l’année, avec plus de 200 lieux et activités.

Les 24 expositions organisées dans de nombreux lieux ont exploré l’Art Déco sous des angles multiples — architecture, design, arts décoratifs, mode, loisirs, gastronomie — et ont rencontré un succès “exceptionnel”, plusieurs d’entre elles établissant des records de fréquentation, notamment à la villa Empain, à la maison & jardins Van Buuren, à la basilique nationale du Sacré-Coeur, au musée BELvue, aux halles Saint-Géry ou à Train World.

Belga