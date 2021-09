40.000 visites ont été enregistrées durant ce week-end des Heritage Days

Le public avait la possibilité de visiter 142 lieux et de participer à une centaine d’animations liés à la thématique “Meeting Point”.

Cafés, restaurants, cercles littéraires, salles de bal ou de fêtes, théâtres,… ce week-end, ce sont 142 lieux ont ouvert leur portes au public lors de la 33e édition des Heritage Days/Journées du Patrimoine. En tout, plus de 40.000 visites ont été enregistrées en deux jours, soit le double de l’année passée (il faut y ajouter les visites pour les lieux où la réservation n’était pas nécessaire. 30% des téléchargements et demandes de visites l’ont été via la version anglais du site.

Un mélange de lieux classiques et inédits

Si certains endroits “classiques” comme la Basilique nationale de Koekelberg, Val Duchesse ou encore le Palais de Justice ont connu un certain succès, d’autres lieux inédits ont connu un affiché complet ; c’est le cas notamment des ambassades de France et d’Espagne, de l’ancienne salle de spectacle Aegidium, de la Grande Synagogue de Bruxelles, etc. Sans oublier des endroits moins connus qui ont attiré le public, comme la fondation universitaire ou la maison Hap.

Il est également à noter le succès des rallyes, des circuits à vélo et des promenades en bus, qui affichaient complet avant ce week-end des Heritages Days.

Y. Mo. – Photo : heritagedays.urban.brussels