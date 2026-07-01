348 kg de déchets par habitant, près de 28.000 tonnes de déchets déposées dans les Recypark : Bruxelles-Propreté publie son rapport annuel 2025

Bruxelles-Propreté publie son rapport annuel et met en lumière les chiffres et actions phares de l’année 2025.

En 2025, la production totale de déchets (ménagers et non ménagers) s’établit à 348 kg par habitant, en baisse par rapport à 2024 (355 kg). Les déchets résiduels ménagers collectés restent quant à eux stables, avec 176.510 tonnes en 2025 contre 175.574 tonnes en 2024, soit 141 kg par habitant. Cette stabilité s’inscrit dans une tendance de fond : le sac blanc a perdu 30 kg par habitant depuis 2021, traduisant une progression continue du tri à la source.

Les Recypark toujours plus populaires

Les six Recypark régionaux restent centraux dans la vie des Bruxellois : leur fréquentation y a bondi de plus de 11 %, pour atteindre un total de 386 580 visites. Les apports de certaines fractions par les ménages notamment le bois, les métaux et les déchets de construction sont également en hausse, signe d’un meilleur tri et d’une appropriation croissante des infrastructures par les citoyens. Au total, ces sont près de 28 000 tonnes de déchets et de ressources qui ont été déposés par les ménages dans les Recypark. ​

Cette dynamique devrait se poursuivre dans les prochaines années. Le futur Recypark “Rosalie” situé à Jette ​ a, en effet, franchi, en 2025, une étape décisive avec l’attribution du marché de conception. Situé au bout de la rue Rosalie Uyttenhove et de la rue du Coin de Terre, ce nouveau Recypark devrait répondre à une forte demande dans le nord-ouest de la Région et ouvrira en 2028/2029.

Actions ciblées sur le terrain

Face aux dépôts clandestins persistants, Bruxelles-Propreté a renforcé ses interventions sur des axes sensibles tels que l’avenue de Vilvoorde. Le dispositif déployé en 2025 combine : interventions renforcées (jusqu’à 4 fois par semaine), coordination avec les partenaires publics, installation de caméras et de dispositifs dissuasifs.

Projets en cours

En 2025, Bruxelles-Propreté a également lancé le marché de l’unité régionale de biométhanisation. Ce projet, soutenu notamment par le FEDER, permettra de transformer les biodéchets en énergie et en compost, dans une logique d’économie circulaire locale.

À terme, ces installations permettront d’accueillir jusqu’à 45 000 tonnes de biodéchets, de produire de l’énergie renouvelable, de réduire les émissions de CO₂ tout en limitant les transports de ces flux en dehors de la Région. ​

Autre évolution majeure : l’intégration d’Hydria au sein de la coupole des filiales de traitement du groupe Bruxelles-Propreté. Une approche qui permet désormais de relier la gestion des déchets et celle des eaux usées dans un même modèle public et circulaire. ​

En parallèle, Bruxelles-Propreté poursuit le développement de projets énergétiques innovants, comme le réseau de chaleur à Neder-Over-Heembeek. Une boucle de 3,7 kilomètres, déployée en partenariat avec Sibelga, qui se connectera à la boucle de 3 kilomètres existante ainsi qu’à l’unité de valorisation énergétique (incinérateur) et qui permettra de redistribuer localement la chaleur issue du traitement des déchets. ​

Des milliers de citoyens mobilisés

En 2025, Bruxelles-Propreté a poursuivi le déploiement de son programme Wake-Up Clean-Up, mobilisant largement les citoyens autour de la propreté urbaine. Au total, 493 clean-up ont été organisés, rassemblant 6.502 volontaires, dont 5.929 Cleaners et 573 Ambassadeurs, témoignant de l’ampleur croissante du mouvement. Pensé pour favoriser l’engagement concret, le dispositif permet à chacun d’agir sur le terrain avec un soutien logistique complet.

Le programme s’est structuré et élargi, notamment avec l’ouverture du statut d’Ambassadeur aux écoles, aux entreprises et aux associations. Cette dynamique s’appuie également sur un réseau de partenaires engagés, avec 26 écoles, 7 entreprises, 18 associations et 522 citoyen·nes mobilisés dans la durée. Au-delà du ramassage des déchets, l’initiative renforce la responsabilisation citoyenne et la cohésion locale. Elle contribue ainsi de manière tangible à améliorer durablement le cadre de vie dans la Région.

►Le rapport annuel complet

©Photo : Bruxelles-Propreté