31% des Bruxellois fument la cigarette selon une enquête récente

C’est ce qu’il est ressort d’une “enquête tabac” réaliser pour en savoir plus sur les comportement des Belges face au tabac.

Sur un échantillon de 3.036 individus à travers la Belgique, 313 proviennent de Bruxelles. Dans cet effectif bruxellois, 63 (soit 20%) sont considérés comme étant des fumeurs quotidiens, 34 (soit 11%) des fumeurs occasionnels, 72 (soit 23%) des ex-fumeurs et 144 (soit 46%) des non-fumeurs. Le taux de fumeurs à Bruxelles est plus élevé que le taux national (31% contre 27%).

Les utilisateurs de la cigarette électronique sont moins nombreux

Sur base du même effectif que les fumeurs de cigarettes (313), 7 (soit 2%) sont des utilisateurs quotidiens de la cigarette électronique, 16 (soit 5%) sont des utilisateurs hebdomadaires, 16 sont également des utilisateurs qui utilisent la cigarette électronique moins souvent, 67 (soit 21%) sont des ex-utilisateurs et 207 (soit 66%) sont des non-utilisateurs. Le taux d’utilisateurs de la cigarette électronique est légèrement plus élevé que le taux national (13% contre 10%).

Les Bruxellois fument moins de cigarettes par jour par rapport aux autres régions

À Bruxelles, le fumeur quotidien fume en moyenne 13 cigarettes par jour, alors qu’en Flandre, il en fume 15 et en Wallonie 16. De manière générale, les fumeurs bruxellois et flamands ont une préférence pour les cigarettes classiques, la cigarette électronique et le tabac à rouler, alors que si le fumeur wallon apprécie également les cigarettes classiques, il préfère tout de même le tabac à rouler à la cigarette électronique.

Pensent-ils à arrêter de fumer ?

75% des répondants bruxellois souhaitent arrêter de fumer, que ce soit dans l’année, dans les six mois ou plus tard. Il s’agit du taux le plus élevé parmi les trois régions (61% en Flandre et 64% en Wallonie). 17% ne veulent pas arrêter alors que 7% ne savent pas.

Concernant les vapoteurs, 68% des répondants bruxellois souhaitent arrêter la cigarette électronique. Ici aussi l’envie d’arrêter est la plus élevée du pays (57% en Flandre et 49% en Wallonie). Là aussi, 17% ne veulent pas arrêter, alors que 15% ne savent pas.

Il est également à noter que dans 50% des cas, le Covid représente une raison d’arrêter de vapoter.

Y. Mo. – Photo : Jonas Hamers