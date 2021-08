277 institutions ont acheté du matériel de protection via l’eCat lors du premier semestre 2021

Lancée en janvier dernier par Iriscare, la centrale de marchés publics enregistrent des chiffres positifs au cours de ses six premiers mois.

Durant cette période, 277 institutions ou services se sont inscrits sur l’eCat et 127 commandes ont été passées pour un montant total de 172.163,20 euros. Les produits les plus demandés sont les gants (60% des ventes), suivi des masques chirurgicaux (17% des ventes) et des tabliers jetables (13% des ventes). Cela représente 783.000 gants (toutes tailles confondues), 360.000 masques chirurgicaux et 15.840 tabliers jetables.

Une plateforme qui se développe

Depuis son lancement, l’eCat s’est développée et a élargi son offre aux institutions de soins bruxelloises, aux secteurs social, culturel, sportif ou événementiel, pour autant que les services soient agréés par la région de Bruxelles-Capitale, Iriscare, les Services du Collège réuni, la COCOF ou la VGC. Les services reconnus par la communauté flamande et la Fédération Wallonie-Bruxelles actifs en Région de Bruxelles-Capitale peuvent également s’y inscrire.

Le mois de juillet 2021 marque l’entrée en vigueur du système de cascade. Le client a accès à plusieurs fournisseurs : si le premier ne sait pas honorer la commande, le client est réorienté automatiquement vers le second fournisseur. Et ainsi de suite. En octobre 2021, une enquête de satisfaction sera faite auprès des clients, et de nouveaux produits également inclus dans l’eCat.

Y. Mo. – Photo : Nicolas Maeterlinck