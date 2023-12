2600 demandeurs d’asile en Belgique : “Ils gonflent un peu plus le sans-abrisme bruxellois”

À l’occasion des 25 ans de Médecins du Monde, Amélie Deprez, chargée de projet au sein de l’ONG était l’invitée du 12h30.

Fedasil, l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile, enregistre un peu plus de 2600 demandeurs et demandeuses de protection internationale. “Ce sont principalement des hommes seuls, qui ne sont plus pris en charge depuis environ deux ans. Aujourd’hui, ces personnes viennent un peu plus gonfler les rangs du sans-abrisme à Bruxelles”, détaille Amélie Deprez. “Le dernier recensement faisait état d’approximativement 7100 personnes sans “chez soi” dans la capitale, soit une augmentation de 20% en deux ans”.

En conséquence, le réseau de l’accueil d’urgence à Bruxelles est saturé et de plus en plus de personnes se retrouvent à la rue. Cette situation a un impact direct au niveau de leur santé (grippe, maladies dermatologiques, etc.) et au niveau psychologique.

L’ONG fête donc cette année ses 25 ans d’existence. Ce qui a le plus évolué, constate Amélie Deprez, c’est le fait de travailler avec de plus en plus de volontaires. ils sont 450 aujourd’hui en Belgique. “Cela nous permet d’inclure dans projet et nos projets et nos trois piliers, que sont ‘Soigner, changer et témoigner’ des personnes de la société civile qui peuvent alors devenir acteurs de changement. ”

La rédaction