2,25 millions d’euros de nouveaux fonds pour Housing First à Bruxelles

Les ministres fédéraux Caroline Gennez (Vooruit) et Karine Lalieux (PS) ont débloqué 2,25 millions d’euros pour Housing First à Bruxelles. Ces fonds serviront principalement à l’achat et la rénovation d’immeubles, notamment pour les jeunes sans abri entre 18-30 ans.

Au total, 10 millions d’euros ont été débloqués pour Housing First dans toute la Belgique, dont 2,25 millions dans la capitale. Le montant sera réparti entre six projets à Bruxelles : 500.000 euros pour Bruxelles, Anderlecht et Schaerbeek et 250.000 euros pour Ixelles, Molenbeek et Saint-Gilles.

Pour rappel, Housing First est un concept qui vise à aider les sans-abri vulnérables à trouver un logement tout en leur fournissant un soutien socio-économique. Il s’agit par exemple d’une assistance psychologique, d’une aide pour mettre de l’ordre dans l’administration et d’un accompagnement dans la recherche d’un emploi.

Bruxelles compte 5.313 sans-abri, dont 719 vivent effectivement dans des logements sociaux, indique Els Rochette, députée de one.brussels-Vooruit, en citant des chiffres du recensement des sans-abri de 2020. “On peut supposer que les chiffres du dernier recensement des sans-abri de novembre 2022 sont encore plus élevés“, ajoute-t-elle. Actuellement, un peu plus de 250 personnes sont aidées par le programme Housing First à Bruxelles.

V.d.T. – Photo : one.brussels-Vooruit