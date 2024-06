127 opérations ciblées dans le quartier du Peterbos depuis mars

Depuis le début du mois de mars, la Commune d’Anderlecht, la Zone de police Midi et le parquet de Bruxelles ont intensifié leurs actions dans le quartier Peterbos. Voici le bilan des opérations à ce jour.

En matière administrative, 86 amendes pour SAC (sanction administrative communale) ont été infligées, dont la plus grande partie pour le non-respect d’interdictions de fréquentations annoncées. 11 amendes pour SAC données pour non-respect d’injonctions policières, 5 pour des agressivités verbales, 2 pour nuisances sonores et 2 pour d’autres formes de nuisance. Parmi les personnes interpellées, il y avait 14 mineurs et 80% des contrevenants n’habitaient pas sur le territoire de la zone.

Le Bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps (PS) : “Ces premiers chiffres montrent que : la mobilisation sans précédent des services de la police locale et fédérale, du parquet et de différents acteurs publics porte ses fruits. Grâce à cette dynamique, que nous voulons maintenir aussi longtemps qu’il le faudra, nous pouvons envisager l’avenir avec confiance pour les habitants de la commune. Notre détermination collective n’en est que plus forte.”

Au niveau de la zone de police Midi, 127 opérations ciblées et 6 actions “PeterBOB” liées au trafic ont été menées. Durant les actions, il y a eu : 300 véhicules contrôlés, 350 personnes contrôlées, 123 perceptions immédiates délivrées, 28 amendes pour SAC infligées, 4 véhicules dépannés, 2 personnes interpellées. La police a également saisi durant ces actions, 4.5 kg de drogue, différentes armes et 19 310 euros.

En outre, il y a eu 53 arrestations administratives et 19 arrestations judiciaires. 15 personnes ont été mises à disposition du parquet.

Des mesures durables

Le Chef de Corps, M. De Landsheer : “Nous voyons que nous ne faisons rien pour rien. Les résultats sont là, et le plus important pour nous est que nous en ressentons les effets en termes d’appréciation par les riverains et de sentiment de sécurité qui s’améliore à nouveau”.

