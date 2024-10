120 intoxications au monoxyde de carbone : Sibelga, le Centre Antipoisons et les Pompiers de Bruxelles lancent une campagne de sensibilisation

Chaque année, 120 intoxications liées au monoxyde de carbone se produisent à Bruxelles, ce qui entraîne 3 décès par an en moyenne. Sibelga, le Centre Antipoisons et les Pompiers de Bruxelles lancent une campagne de sensibilisation.

“Le monoxyde de carbone est la principale cause d’intoxication mortelle signalée au Centre Antipoisons en Belgique, avec 19 décès par an en moyenne entre 2018 et 2023. À Bruxelles, 2 à 3 personnes sont intoxiquées chaque semaine, avec un bilan de 3 décès par an. Un chiffre tragique, d’autant plus que ces intoxications sont évitables“, explique Jonas Van Baelen, pharmacien et expert au Centre Antipoisons.

Certains symptômes sont visibles comme les maux de tête, les étourdissements ou encore des nausées. Souvent, ces intoxications sont liées à un appareil de chauffage mal entretenu. Et le mois d’octobre risque d’augmenter ce phénomène avec la remise en fonction des chauffages.

Ainsi, les trois acteurs lancent une campagne de plusieurs mois, qui comprendra des spots radio, des vidéos, des concours pour gagner des détecteurs de CO, des distributions de flyers ou encore des micro-trottoirs.

■ Reportage de David Courier, Charles Carpreau et Laurence Paciarelli