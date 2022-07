119 incidents antisémites enregistrés en 2021, un record : Bruxelles la plus touchée

Ce décompte est réalisé chaque année par le site antisemitisme.be avec le soutien du CCIB et d’Unia, le centre fédéral pour l’égalité des chances.

Selon le dernier rapport publié par Antisemitisme.be et relayé par La Capitale, 119 incidents antisémites ont été recensés en Belgique en 2021, soit 18 de plus qu’en 2020 et un record depuis le début du recensement en 2001.

Les signalements sur Internet, qui représentent plus de sept incidents sur dix, ont augmenté de plus de 60% en un an alors que les actes antisémites signalés dans l’espace public ont diminué.

Antisemitisme.be explique cette violence accrue suite à la reprise du conflit israélo-palestinien et suite à la pandémie de Covid-19. “Avec les différents confinements, elle a provoqué une augmentation des frustrations, peurs et angoisses. Les personnes sensibles se sont retrouvées isolées, repliées sur elles-mêmes, ne pouvant s’exprimer qu’à travers les réseaux sociaux. Les juifs se sont vus stigmatisés, montrés du doigt et ont été parfois tenus, de par le monde, responsables de la pandémie”, estime le rapport.

Concernant les actes dans l’espace public, la Région bruxelloise est la plus touchée par les agressions antisémites avec 17 incidents recensés, devant Anvers (9). Le rapport précise toutefois que 71% des incidents ne peuvent être situés géographiquement.

“On attend toujours un plan national qui devrait inclure de mesures contre l’antisémitisme. La Belgique devrait au moins faire aussi bien que les pays voisins qui ont pris des engagements, en termes de sensibilisation notamment”, estime Yohan Benizri, président du Comité de coordination des organisations juives de Belgique (CCOJB) dans La Capitale.

