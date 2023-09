Zones 30 : Les amendes rapportent gros à l’Etat

Les amendes pour excès de vitesse rapportent gros à l’Etat. Un demi-milliard d’euros par an, peut-on lire dans la Libre Belgique. Les pv sont en augmentation. Et plus particulièrement à Bruxelles. Un phénomène qui s’explique par la généralisation des zones 30.

31km/h au lieu de 30 ? C’est 63 euros d’amende. C’est la règle.

À Bruxelles, la zone 30 a été généralisée sur toute la Région depuis 2021. Sur les près de 400 000 amendes infligées en 2022 dans la capitale, un peu plus de la moitié proviennent de ces zones (222.400). La grande majorité (153.000) pour des excès entre 11 et 20km/h au-dessus de la limite.

Si l’on compte 76 euros en moyenne pour les excès de vitesse répertoriés exclusivement en zone 30, on arrive à près de 17 millions d’euros de PV, rien qu’à Bruxelles et plus de 46 millions d’euros au niveau national.

Plus de 6.158.323 de pv ont été dressés pour excès de vitesse en Belgique en 2022 contre presque 4,43 millions en 2019. Ces amendes ont généré plus d’un demi-milliard d’euros de revenus au profit de l’État.

Rappelons que le but initial de la généralisation de la zone 30 est de renforcer la sécurité routière et la praticabilité pour les cyclistes et piétons. Une manière de diminuer la mortalité sur la route et d’éviter d’installer des pistes cyclables partout.

Des chiffres dus à l’augmentation des contrôles

L’état affirme avoir augmenté les moyens pour réprimander les excès de vitesse. Pour comprendre, cet argent, payé par les automobilistes en infraction, est réinvesti dans du matériel et des infrastructures qui permettent de capter et verbaliser plus efficacement les excès de vitesse.

À noter aussi le développement de radars tronçons ces dernières années. Réputés être plus efficaces pour la sécurité routière, ils augmentent encore le nombre de verbalisations. Des radars qui pourraient être remplacés par des caméras intelligentes. Moins chères, elles sont en plein déploiement en Belgique.

Anaïs Corbin