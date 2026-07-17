Woluwe-Saint-Lambert s’oppose au réaménagement temporaire du square Montgomery: “Une méthode inacceptable”

Le collège communal de Woluwe-Saint-Lambert demande à Bruxelles Mobilité de revoir son projet de réaménagement temporaire du square Montgomery et réclame une concertation avec les riverains avant le début des travaux.

Dans un courrier adressé à l’administration régionale et aux autorités bruxelloises, le bourgmestre Olivier Maingain et l’échevin de la Mobilité Gregory Matgen dénoncent un projet présenté quelques jours avant son exécution, sans véritable consultation de la commune. “Nous dénonçons une méthode inacceptable, un manque de concertation préalable et une tentative de nous imposer un projet unilatéral“, écrivent-ils.

Les autorités communales contestent également l’affirmation de Bruxelles Mobilité selon laquelle leurs services techniques auraient participé à l’élaboration du projet. Elles assurent ne plus avoir été associées au dossier depuis les remarques formulées en 2022 et 2023.

Le collège s’interroge aussi sur la mise en œuvre d’un aménagement sans permis d’urbanisme, alors que la situation actuelle fait déjà l’objet d’un procès-verbal d’infraction, rappelle-t-il, et réaffirme son opposition au maintien de blocs de béton de type “New Jersey”, jugés inadaptés à cet espace public.

La commune demande la suspension du projet et l’organisation d’une consultation des habitants. “Aucun projet modifiant de façon significative le cadre de vie ne saurait être toléré sans que les premiers concernés n’aient été associés”, estiment Olivier Maingain et Gregory Matgen.

Rédaction