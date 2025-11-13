Un train de nuit Paris-Berlin via Bruxelles à partir de mars 2026

La coopérative ferroviaire néerlando-belge European Sleeper a annoncé mercredi le lancement d’un train de nuit trihebdomadaire entre Paris et Berlin le 26 mars 2026, pour compenser au moins partiellement la suppression des trains de nuit SNCF et ÖBB Paris-Berlin et Paris-Prague à partir de mi-décembre. Son objectif est d’exploiter la nouvelle liaison via Bruxelles, de manière à ce que son service Bruxelles-Berlin déjà existant double de fréquence, à six trains par semaine. Les ventes de billets devraient commencer le 16 décembre.

L’entreprise, fondée en 2021, fait actuellement circuler un seul “Good night train” entre plusieurs villes européennes : Bruxelles, Amsterdam, Berlin, Dresde, et Prague trois fois par semaine.

Les départs de Paris de la nouvelle liaison sont prévus les dimanches, mardis et jeudis soir, avec une arrivée à Berlin le lendemain matin. Les trains retour circuleront les lundis, mercredis et vendredis soir, indique le communiqué d’European Sleeper.

Le transporteur, qui appartient à une communauté de plus de 6.000 copropriétaires, ouvre parallèlement une troisième campagne pour lever au total 2,3 millions d’euros auprès de particuliers, professionnels et institutions, afin de financer les coûts d’accession au matériel roulant et compenser “d’éventuelles pertes initiales lors de la phase de démarrage”.

Depuis 2021, European Sleeper a levé 5,5 millions d’euros en deux campagnes de levées de fonds distinctes. “Nous sommes prêts à collaborer avec ÖBB et SNCF Voyageurs afin d’assurer une transition fluide entre leurs trains actuels et le nouveau service Paris-Berlin European Sleeper”, ajoute le communiqué.

Or, les trains de nuit Berlin-Paris et Vienne-Paris exploités par SNCF, Deutsche Bahn et ÖBB ne circuleront plus à partir du 14 décembre après l’arrêt par le gouvernement français d’une subvention de 10 millions d’euros indispensable à leur viabilité économique.