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Un tarif de rotation pour les bornes publiques à Bruxelles dès le mois d’octobre

Objectif: éviter les “voitures ventouses” qui restent accordées à une borne pendant des heures.

Le gouvernement bruxellois a donné son feu vert à un nouveau système de tarification pour l’utilisation de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques, annonce jeudi la secrétaire d’État bruxellois à l’Énergie, Audrey Henry.  Le principe est celui d’un “tarif de rotation”, pour éviter le phénomène des “voitures ventouses”, qui restent raccordées à une borne des heures durant.

Selon la secrétaire d’État, dès le 1er octobre prochain, une voiture qui dépasse les 6 heures à une borne de recharge, entre 09h00 et 22h00, sera soumis à un tarif de rotation de 0,06 euro par minute.

Belga

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