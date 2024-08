Un nouveau train de nuit entre Bruxelles et Venise pour 2025

European Sleeper lancera l’année prochaine un nouveau train de nuit en direction des Alpes et de Venise, annonce la compagnie ferroviaire mardi. Le voyage inaugural partira de Bruxelles le 5 février 2025.

Assuré “environ deux fois par semaine” en février et mars, le trajet reliera une série de destinations de sports d’hiver et d’excursions urbaines. Après Bruxelles, il s’arrêtera à Utrecht aux Pays-Bas, à Cologne et Munich en Allemagne, à Innsbruck en Autriche ainsi qu’à Vérone et Venise en Italie. Un arrêt est aussi prévu à Anvers.

L’horaire du service saisonnier tiendra compte des vacances scolaires et de la haute saison des sports d’hiver, indique European Sleeper. Selon la compagnie, le trajet répond à une forte demande de tels voyages et au manque de liaisons ferroviaires adaptées.

Un horaire provisoire a été établi et European Sleeper dit travailler avec les autorités compétentes pour finaliser les heures de départ et d’arrivée. Les prix des billets seront dévoilés prochainement et les réservations ouvriront le 1er septembre.

Le trajet entier prend plus de 20 heures. Avec un départ de Bruxelles à 17h00 par exemple, les voyageurs atteignent Venise à 14h00 le lendemain après avoir traversé l’Allemagne pendant la nuit. Depuis mai 2023, European Sleeper exploite déjà un service de train de nuit qui circule trois fois par semaine de Bruxelles et Amsterdam à Berlin et Prague. La compagnie travaille également à une nouvelle connexion quotidienne entre Amsterdam et Barcelone.

Belga – Photo : DR