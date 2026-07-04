Un nouveau Parkway inauguré au nord de Bruxelles

Le nord de Bruxelles a un nouveau visage. Le Parkway, un boulevard urbain entre le pont Van Praet et l’A12, a été inauguré ce samedi.

Sur place, cyclistes et piétons profitent déjà du parcours. Assez large pour tout le monde, sauf pour les voitures. La circulation a été détournée plus près du Palais-Royal, ce qui soulage les riverains de l’avenue des Croix du Feu, désormais bien moins exposés au bruit.

Une passerelle enjambe l’A12 et relie le site à la Flandre, sans croiser la moindre voiture. Les habitants apprécient ce retour à la nature en plein cœur de la ville.

Deux ans de travaux ont été nécessaires pour créer cette piste cyclo-piétonne, avec 147 arbres plantés au passage. Toute la circulation automobile a été repensée autour du projet. Elle se concentre désormais sur l’avenue Van Praet, devenue bidirectionnelle, et un nouveau rond-point absorbe bien le trafic, comme l’avaient anticipé les comptages réalisés en amont.

Pour marquer le lancement, petits et grands se sont retrouvés dans le nouveau parc, entre cours de yoga et activités en tout genre. D’autres animations sont prévues tout au long des vacances.

■ Reportage de Romain Vandenheuvel