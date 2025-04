Un député PTB attire sur la dangerosité des vieux trams de la Stib

Selon lui, les vieux trams PCC sont dangereux pour les conducteurs et les usagers.

Certains vieux trams de la Stib représentent-ils des risques pour les voyageurs ou les conducteurs des transports en commun ? C’est l’avis d’Oliver Rittweger de Moor, un député bruxellois PTB, ancien délégué syndical de la société de transports. Il intervenait en commission mobilité ce mardi, relèvent nos confrères de la RTBF. Les trams visés ? Les PCC – President’s Conference Committee, un modèle de tramway construit pour la première fois aux Etats-Unis dans les années 1930.

Il pointe certains véhicules qui ont plus d’un million de kilomètres au compteur et qui – selon lui – ne devraient plus rouler : “Il y a d’un côté les impacts sur la santé des conducteurs, qui devraient vous préoccuper. Parmi ceux-ci, l’absence totale d’ergonomie du poste de conduite, avec même des risques de blessures aux genoux sur les coins du tableau de bord coupants et non protégés; les vibrations mécaniques néfastes décuplées lors du passage sur des rails cassés ou défectueux. Il y a aussi des risques d’accident du travail liés à la sablière à remplir par le conducteur, le manque d’isolation de la cabine, les bruits infernaux, de même que des infiltrations d’eau dans le poste de conduite.”

Il cible aussi des risques pour la sécurité des voyageurs : “ces trams avec un plancher haut sont très difficilement accessibles et complètement dissuasifs (…) vieux trams manquent d’adhérence et glissent lors de freinages de manière récurrente, pouvant engendrer des accidents graves tous les jours.

Pas remplacés tout de suite…

En réponse, la ministre bruxelloise de la mobilité Elke Van den Brandt admet que ces vieux trams doivent être remplacés au plus vite. De nouveaux véhicules arriveront prochainement. Mais se heurtent les questions du prix et du stockage de ce matériel. Se pose aussi la question des infrastructures : les nouveaux trams ne sont pas compatibles à toutes les stations. C’est par exemple pour cette raison que ces vieux trams continueront de circuler encore longtemps entre Ban Eik/Tervuren et Montgomery sur les lignes 39 et 44.

