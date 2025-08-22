Stib : le tram 82 et le bus 54 de retour au centre de Forest, de nombreuses autres lignes reprennent du service à la rentrée

Plusieurs chantiers d’été se terminent ou entrent dans une nouvelle phase à la rentrée scolaire. De nombreuses lignes qui avaient dû être partiellement interrompues le temps des travaux peuvent reprendre tout ou une partie de leur itinéraire.

À partir du lundi 25 août, la circulation du tram 82 est à nouveau autorisée dans le centre de Forest, entre les arrêts Wiels et Neerstalle. La circulation du bus 54 peut également reprendre entre les arrêts Forest National et Saint-Denis. La ligne est temporairement prolongée depuis Saint-Denis jusqu’à l’arrêt Neerstalle.

Les travaux de Bruxelles-Mobilité se poursuivent plus loin sur la chaussée de Neerstalle, entre la chaussée de Ruisbroek et la rue de Stalle. La rénovation des trottoirs continue également sur la chaussée de Bruxelles, entre la place Saint-Denis et la maison communale de Forest.

Cette phase des travaux a un impact sur les lignes de tram 82 et 97 ainsi que sur les lignes de bus 50, 54 et 74, qui restent déviées ou interrompues à partir du 25 août :

– Les trams 82 restent interrompus entre Neerstalle et Drogenbos

– Le tram 97 reste temporairement supprimé en raison des travaux en cours dans les rues Moris-Bréart, l’avenue du Parc et ensuite à la Barrière de Saint-Gilles

– Le bus 50 reste dévié entre Forest Centre et Bempt

– Le bus 54 retourne à Saint-Denis et est prolongé vers Neerstalle

– Le bus 74 reste dévié entre Charroi et Forest National via Wiels et est prolongé depuis Victor Allard vers Van Haelen via la rue de Stalle et Drogenbos

– La ligne de bus temporaire 96 est limitée à Bervoets

– La ligne de bus N12 reste déviée entre Union et Stalle

Rétablissement partiel pour les trams 92 et 93

Les travaux de renouvellement des égouts et des voies dans des tronçons de la rue Rogier, de la rue des Palais et de la chaussée de Haecht sont terminés. Dès le 1er septembre, les trams 92 et 93, qui ne circulaient plus entre Liedts et Parc et entre la gare de Schaerbeek et Parc, peuvent à nouveau rejoindre l’arrêt Parc, offrant une correspondance avec les lignes de métro 1-5.

Les travaux se poursuivent sur la rue de la Régence et la place Royale. La circulation des trams 92 et 93 reste interrompue entre les arrêts Parc et Poelaert. Le tram 92 reprend ensuite son itinéraire habituel entre Louise et Fort-Jaco. Le tram 93 circule entre Poelaert et Legrand et continue d’être prolongé jusqu’à Flagey pour y assurer une continuité avec la ligne de tram 81, limitée en raison d’autres travaux.

Les trams 92 et 93 seront entièrement rétablis sur la rue de la Régence et la rue Royale fin 2025.

Les trams 25 et 62 totalement rétablis

La fin du chantier STIB et Vivaqua rue Rogier, rue des Palais et chaussée de Haecht permet également aux trams 25 et 62 de reprendre leur itinéraire normal à partir du 1er septembre.

Le tram 25, qui était interrompu entre Rogier et Bienfaiteurs, circulera à nouveau entre Rogier et Boondael (Gare). Le tram 62, qui était interrompu entre Heysel et Bienfaiteurs, reliera à nouveau Heysel à Bourget. La ligne 62 reste interrompue entre Bourget et son terminus Eurocontrol en raison de travaux réalisés au terminus, prévus jusque fin 2025.

La ligne 35 prolongée jusqu’à la gare de Schaerbeek

La ligne de tram 35, qui relie aujourd’hui Esplanade à Docks Bruxsel, est prolongée vers la gare de Schaerbeek à partir du 1er septembre. Elle offre une correspondance avec le tram 92, le bus 59 et les trains de la SNCB.

Rédaction/Photo Stib