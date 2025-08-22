Place Schuman, Sainctelette, Neerstalle : l’impact des chantiers de la rentrée sur la mobilité

Il y aura encore pas mal de travaux dès la rentrée à Bruxelles. Et ils auront un impact sur la mobilité dans la capitale, annonce Bruxelles-Mobiltié. Voici un récapitulatif.

Place Schuman

Dès le 28 août, une partie du rond-point place Schuman sera fermée à la circulation automobile. Le nouveau plan de mobilité en vigueur dans la zone correspondra à la situation qui perdurera après l’achèvement des travaux: le centre et le sud de la place seront transformés en zone piétonne, l’avenue de la Joyeuse entrée revêtira le statut de rue cyclable et l’avenue d’Auderghem et la rue Froissart deviendront des cul-de-sac dédiés à la circulation locale.

​Sainctelette

Dans le quartier Sainctelette, la Stib renouvelle les voies de tram dans le virage du Quai du Commerce à partir du 25 août. Il n’y aura donc plus de liaison directe entre la Petite Ceinture et le boulevard de Dixmude. Après le renouvellement des voies, Bruxelles Mobilité suivra avec la rénovation de l’espace public. Entre-temps, Bruxelles Mobilité travaille déjà au réaménagement de la place Sainctelette du côté de l’avenue du Port. ​ ​

​Parallèlement, les travaux se poursuivent sur les passerelles pour piétons et cyclistes le long du canal (projet FEDER), sous les ponts destinés à la circulation automobile. À Sainctelette, le quai des Charbonnages sera prolongé afin que les piétons et les cyclistes puissent se rendre confortablement de Sainctelette au parc Beco. À De Trooz, une esplanade sera aménagée le long des berges, un grand espace ouvert où les usagers pourront se promener en toute sécurité. ​

Quai du Hainaut

​Des travaux sont également en cours sur les quais. Le Port de Bruxelles continue à stabiliser le quai du Hainaut, après quoi Vivaqua renouvellera les canalisations. Le pont Lordana Marchi pour piétons et cyclistes pourra être rouvert fin août, tandis que le quai du Hainaut lui-même sera partiellement rouvert à la circulation locale fin septembre. ​

Croix du feu

Après l’installation de la nouvelle passerelle cyclo-piétonne au rond-point De Wand, les travaux av. Croix du Feu se poursuivent avec un impact local sur la circulation. Les impétrants poursuivent la rénovation des canalisations, après quoi Bruxelles Mobilité transformera l’ancienne chaussée (R21) en boulevard urbain. ​

Neerstalle

Dans le centre de Forest, Bruxelles Mobilité poursuit l’aménagement des chaussées de Neerstalle/Bruxelles. Le tram circulera à nouveau à partir du 25 août, mais la rue ne sera rouverte à la circulation motorisée qu’à la fin de l’année. ​

​Enfin, des projets de réaménagement complet sont en cours de préparation à différents endroits. Les impétrants renouvellent notamment leurs canalisations sur la chaussée de Mons, la place de la Reine, l’avenue Lambermont et l’avenue du Parc.

Rédaction/Photo : Bruxelles-Mobilité

