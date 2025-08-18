Nouvelle phase de travaux à Schuman et mise en place du plan de circulation définitif
À partir du jeudi 28 août, une nouvelle phase de travaux débutera au rond-point Schuman. Le nouveau plan de circulation, définitif, entrera alors en vigueur.
La nouvelle phase de travaux dans le cadre du réaménagement du rond-point Schuman débutera jeudi prochain, le 28 août. Le centre et la partie sud du rond-point seront fermés, ce qui entraînera une modification de la circulation et le coup d’envoi du nouveau plan de mobilité. Un schéma définitif qui restera en vigueur après l’achèvement des travaux.
La liaison entre les quartiers situés au nord et au sud de la place sera uniquement possible pour les automobilistes via l’avenue de la Joyeuse Entrée, aménagée en rue cyclable à double sens. Les automobilistes provenant de l’avenue de Cortenbergh et de l’autoroute E40 pourront emprunter la rue Archimède et la rue de la Loi. L’avenue d’Auderghem et la rue Froissart seront mises en cul-de-sac, leurs tronçons situés avant le rond-point Schuman étant accessibles uniquement à la circulation locale, aux cyclistes et aux livraisons. Les lignes de bus de la Stib 12, 21, 56, 60 et 79 continueront à être déviées via la station Maelbeek.
“Espace de rencontre”
La plupart des rues autour du rond-point Schuman ont déjà été réaménagées. L’avenue de la Joyeuse Entrée est désormais une zone cyclable, la petite rue de la Loi arbore aujourd’hui des parterres de fleurs avec des arbres en pleine terre, et une zone piétonne partielle a été aménagée dans l’avenue d’Auderghem. Le centre et le sud du rond-point entament jeudi prochain leur transformation en espace partagé. Ces travaux dureront jusqu’à la fin de l’année 2026.
L’objectif des travaux, qui ont débuté fin novebre 2023, est de transformer ce rond-point très fréquenté en un lieu de rencontre “convivial où la mobilité active occupe une place centrale“. La place sera aménagée en cercles concentriques qui attirent le regard vers le centre. Sur la place et autour, de grandes jardinières apporteront une touche de verdure supplémentaire.
En juin dernier, le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS), la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) et la secrétaire d’État bruxelloise à l’Urbanisme Ans Persoons (Vooruit.brussels) ont écrit à cinq institutions de l’UE pour leur demander un coup de pouce financier dans ce projet, en raison de surcoûts que le gouvernement en affaires courantes ne peut plus financer dans l’état actuel des choses. Le coût de l’auvent est par ailleurs remis en cause par certains. La demande est à l’analyse et “nous réagirons en temps voulu”, a répondu l’exécutif européen. Le projet, dont le coût était initialement estimé à 30,2 millions d’euros, serait grevé de 12,4 millions d’euros de plus. En cause : des coûts supplémentaires pour l’espace public (5 millions), pour l’auvent (3,4 millions) et pour la sécurité (4,7 millions), selon une source gouvernementale bruxelloise.
Le projet présenté en 2023:
