Nouvelle phase de travaux à Schuman et mise en place du plan de circulation définitif

“Espace de rencontre”

La plupart des rues autour du rond-point Schuman ont déjà été réaménagées. L’avenue de la Joyeuse Entrée est désormais une zone cyclable, la petite rue de la Loi arbore aujourd’hui des parterres de fleurs avec des arbres en pleine terre, et une zone piétonne partielle a été aménagée dans l’avenue d’Auderghem. Le centre et le sud du rond-point entament jeudi prochain leur transformation en espace partagé. Ces travaux dureront jusqu’à la fin de l’année 2026.

L’objectif des travaux, qui ont débuté fin novebre 2023, est de transformer ce rond-point très fréquenté en un lieu de rencontre “convivial où la mobilité active occupe une place centrale“. La place sera aménagée en cercles concentriques qui attirent le regard vers le centre. Sur la place et autour, de grandes jardinières apporteront une touche de verdure supplémentaire.

En juin dernier, le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS), la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) et la secrétaire d’État bruxelloise à l’Urbanisme Ans Persoons (Vooruit.brussels) ont écrit à cinq institutions de l’UE pour leur demander un coup de pouce financier dans ce projet, en raison de surcoûts que le gouvernement en affaires courantes ne peut plus financer dans l’état actuel des choses. Le coût de l’auvent est par ailleurs remis en cause par certains. La demande est à l’analyse et “nous réagirons en temps voulu”, a répondu l’exécutif européen. Le projet, dont le coût était initialement estimé à 30,2 millions d’euros, serait grevé de 12,4 millions d’euros de plus. En cause : des coûts supplémentaires pour l’espace public (5 millions), pour l’auvent (3,4 millions) et pour la sécurité (4,7 millions), selon une source gouvernementale bruxelloise.

