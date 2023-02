Ramassage des véhicules mal stationnés à Woluwe-Saint-Pierre

Cette semaine, la commune de Woluwe-Saint-Pierre a organisé sa première opération de ramassage des trottinettes et vélos en libre-service abandonnés dans l’espace public, qui gênent le passage ou qui sont dangereux pour les usagers.

Alexandre Pirson, échevin de la Mobilité, explique dans un communiqué que : “le nombre de plaintes est croissant. La situation n’est plus acceptable. Nous avons donc effectué notre première tournée et en 1h ce ne sont pas moins de 12 véhicules qui ont été saisis dans le quartier du Centre de la commune.”

Les véhicules ramassés sont alors transportés au magasin communal pour être répertoriés et ensuite collectés par les opérateurs sous réserve du paiement d’une redevance. « La redevance est de 81 euros par véhicule pour couvrir les frais de prestation du personnel communal, tarif qui est majoré de 5 euros par jour pour l’entreposage du véhicule” confie l’échevin.

Le Bourgmestre, Benoît Cerexhe rajoute que : “le stationnement sauvage est dangereux et c’est d’autant plus vrai dans une commune familiale avec pas mal d’enfants en bas âge, mais également de nombreux 65+. Notre seul et unique objectif est de contraindre les utilisateurs des trottinettes et les juicers (ceux qui les rechargent et les répartissent sur le territoire) au respect de l’espace public.”

Pour prouver que les véhicules ramassés sont en infraction, les « ramasseurs » réalisent plusieurs photographies des véhicules qu’ils emportent avec eux.

E.D – Photo : commune Woluwe-Saint-Pierre