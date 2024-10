Plusieurs lignes de la Stib renforcées pour la Toussaint

Ces adaptations seront en place vendredi entre 08h00 et 16h45.

Plusieurs lignes de bus vont être renforcées, déviées ou prolongées à l’occasion de la Toussaint afin de faciliter l’accès aux cimetières de la capitale, annonce lundi la Stib. Ces adaptations seront en place vendredi entre 08h00 et 16h45.

Les lignes de bus 59 (Hôpital Etterbeek-Ixelles – Bordet Station) et 63 (Gare Centrale – Cimetière de Bruxelles) seront prolongées vers Jules Bordet depuis leur terminus (Bordet Station ou Cimetière de Bruxelles) pour permettre de rejoindre aisément les cimetières de Bruxelles, Schaerbeek et Evere. La ligne de bus 74 (Uccle Stalle – Clémence Everard) sera déviée entre Trèfles et Eddy Merckx pour passer par le cimetière du Chant d’Oiseaux à Anderlecht.

La ligne de bus 77 (Kraainem – Hippodrome), qui normalement circule uniquement durant les heures de pointe en semaine, sera exploitée entre 08h40 et 16h45. Elle permettra de rejoindre les cimetières de Woluwe-Saint-Lambert et Etterbeek et assurera une correspondance avec le métro à la station de métro Kraainem.

Les voyageurs sont invités à consulter le site internet de la Stib (www.stib.brussels) ou son application pour avoir toutes les informations sur ces adaptations.

