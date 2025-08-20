Nouvelle matinée chaotique sur le ring

Situation à peu près identique que la veille ce mercredi matin sur le ring de Bruxelles: la nouvelle phase du chantier Léonard provoque le chaos. De très longues files se forment en direction de Bruxelles, un peu moins pour sortir de la capitale. Selon la RTBF et RTL, les automobilistes roulent au pas depuis Waterloo et perdent une heure en direction de Zaventem. Dans l’autre sens, on compte une dizaine de minutes de retard entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.

Depuis ce dimanche 17 août jusqu’au dimanche 24 août, l’Agence flamande des routes et de la circulation (AWV) renouvelle les bandes de sécurité dans le terre-plein central du ring de Bruxelles entre les tunnels des Quatre Bras et Léonard.

En conséquence, la circulation sur le ring intérieur, depuis Zaventem en direction de Namur et Waterloo, sera fortement ralentie pendant une semaine, tandis que le trafic sur le ring extérieur, depuis Waterloo en direction de Zaventem, subira des perturbations pendant deux jours.

– Sur le ring intérieur, depuis le 17 août au soir, entre les tunnels des Quatre Bras et Léonard, les conducteurs rouleront sur deux voies au lieu de trois, et dans les tunnels, sur une seule voie au lieu des deux habituelles. Une voie sera également fermée à l’approche du tunnel des Quatre Bras.

– Sur le ring extérieur, les 19 et 20 août, une seule voie sera ouverte en journée dans le tunnel Léonard et deux voies seulement entre les tunnels des Quatre Bras et Léonard. Deux voies seront fermées le soir et la nuit.