Les employeurs belges veulent encourager leurs travailleurs à prendre le vélo

68,9% des employeurs bruxellois s’engagent en faveur de l’utilisation du vélo.

Plus de la moitié des employeurs envisagent de prendre des initiatives pour encourager l’utilisation du vélo comme moyen de transport, selon une étude du prestataire de services RH Securex publiée mercredi, à l’approche de la semaine de la mobilité. Le recours au leasing vélo devrait notamment prendre de l’ampleur à l’avenir.

Selon l’étude qui a interrogé 624 employeurs en Belgique sur l’utilisation du vélo pour les déplacements domicile-travail au sein de leur entreprise, plus de 50% des répondants considèrent qu’il est important pour les travailleurs de se rendre au travail à vélo et ils envisagent donc des initiatives (supplémentaires) pour l’encourager. Globalement, 71% des employeurs ont déjà mis en place au moins une mesure, notamment l’octroi obligatoire d’une indemnité vélo demandée par leurs travailleurs, la mise à disposition de parkings spécifiques, l’installation de bornes de recharge pour les deux-roues électriques ou encore une offre de leasing. L’employeur fournit alors un vélo pour une période plus longue, généralement de 36 mois, durant laquelle le travailleur paie un montant limité, explique Securex. Le système est par ailleurs entièrement déductible des impôts pour l’employeur.

Selon l’étude, un employeur sur cinq (19,7%) offre déjà la possibilité de louer un vélo à tous ses travailleurs et un quart (24,9%) des employeurs qui ne le font pas envisagent cette solution. Sans surprise, la Flandre est la région où les employeurs s’engagent le plus en faveur de l’utilisation du vélo: 84,9% des interrogés flamands ont pris au moins une initiative, contre 68,9% des employeurs bruxellois et 48,2% en Wallonie. Plus d’un employeur sur dix (11,5%) jugent toutefois que la réglementation est trop complexe pour pouvoir mettre en oeuvre ce type d’initiatives. Selon la dernière enquête sur les déplacements domicile-travail du SPF Mobilité et Transports, 14,1% des travailleurs se rendent au travail à vélo.