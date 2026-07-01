Le pont du Jubilé est à nouveau ouvert à la circulation après deux ans de travaux

Le pont du Jubilé, situé dans le quartier maritime de Bruxelles, a été officiellement rouvert mercredi après près de deux ans de travaux de restauration. La réouverture permet à la connexion historique au cœur de la capitale de revoir le jour pour les visiteurs et les habitants.

Le pont relie la section de la Ville de Bruxelles, Laeken, à la commune de Molenbeek-Saint-Jean à hauteur de Tour & Taxis. Il est protégé en tant que monument depuis 2007 et a fait l’objet d’une restauration complète menée par la SNCB et urban.brussels. Cette dernière s’est occupée des ferronneries, ainsi que des piliers en pierre sous l’infrastructure.

Le pont a également retrouvé sa couleur verte historique. Les balustrades ont été complètement repensées, en respectant les plans d’origine, tandis que l’éclairage historique revient dans une interprétation contemporaine qui respecte l’histoire du pont, assure Ans Persoons.

“Nous ne célébrons pas uniquement la restauration d’un pont historique. Nous célébrons aussi la réouverture d’un lieu qui fait partie de l’identité du quartier. Le pont du Jubilé relie Molenbeek et Laeken, rassemble les habitants et montre comment le site de Tour & Taxis continue à se développer. Auparavant des voies ferroviaires se trouvaient sous le pont, aujourd’hui c’est un véritable parc populaire“, a ajouté la secrétaire d’État.

“Le pont deviendra une véritable porte d’entrée cyclable vers Tour & Taxis et une liaison supplémentaire au sein du réseau régional. Nous rendons ainsi Bruxelles plus durable et plus multimodale et nous donnons aux habitants de Laeken, Molenbeek et ailleurs une ville à leur mesure“, a poursuivi la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt. Le projet a coûté 11,5 millions d’euros et a été financé à parts égales par urban.brussels et la SNCB.

Belga