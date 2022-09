Jette : des subsides ont été accordés pour améliorer la sécurité routière dans la commune

La Région bruxelloise a accordé plus de 945.000€ de subsides afin de rendre les rues de Jette plus sécurisées. L’un des projets principaux concerne la sécurisation des abords de plusieurs écoles.

Piétons, cyclistes et automobiles : tous se croisent au quotidien dans les rues bruxelloises. Pourtant, certains endroits ne sont pas encore adaptés pour tout un chacun. Jette souhaite améliorer la sécurité routière dans sa commune. Pour ce faire, 945.978€ ont été accordés. La commune a, dès lors, choisi de financer huit projets, principalement aux abords des écoles.

L’école du Sacré Cœur et Heilige Hart ainsi que l’école Dieleghem verront leurs trottoirs élargis et leurs points de traversée sécurisés. La commune souhaite également mieux maîtriser la vitesse maximale aux abords de ces écoles et de l’école Jacques Brel. Enfin, les abords d’une quatrième école, les Prés Verts, seront mieux sécurisés grâce à la création d’une zone de rencontre et au placement d’une barrière amovible.

La sécurité des piétons et des cyclistes

En dehors des écoles, des plateaux seront placés sur certains carrefours, pour la sécurité des piétons et des cyclistes. Ces plateaux concernent le carrefour chaussée de Wemmel/rue de l’Église Saint-Pierre/Drève de Rivieren et celui rue Fernande Volral /rue Valère Broekaert.

Pour finir, les traversées piétonnes seront plus sécurisées au carrefour rue Henri Huybreghts/rue du Saule et celui rue Henri Huybreghts/rue Gaston Biernaux. Ces deux projets commenceront dès l’automne. Les habitants intéressés pourront en savoir plus le lundi 19 septembre au soir à l’Atelier 34zéro. La commune souhaite également rendre certains des lieux ci-dessus plus verts, comme le carrefour Volral/Broekaert et le carrefour Huybreghts/Biernaux.

La fin des transformations devrait avoir lieu d’ici deux ans.

Emilie Vanhemelen – Photo : Google Street View