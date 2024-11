Interruption du métro à Beekkant du 9 au 11 novembre

La Stib va procéder au remplacement de deux aiguillages à hauteur de la station de métro Beekkant. Ces travaux auront un impact sur toutes les lignes.

Pour réaliser ces travaux, la circulation des métros doit être interrompue entre les stations Gare de l’Ouest et Étangs Noirs sur les lignes 1 et 5 et Gare de l’Ouest et Osseghem sur les lignes 2 et 6. Le pont piéton qui relie la rue Alphonse Vandenpeereboom et la rue Dubois-Thorn sera également fermé durant les travaux.

Cette interruption est planifiée le long week-end du 9 au 11 novembre, afin de limiter l’impact pour les voyageurs. Elle débutera dans la nuit de vendredi à samedi et se terminera dans la nuit de lundi à mardi. Les métros circuleront à nouveau normalement dès l’ouverture du réseau le mardi 12 novembre.

Une navette de bus circulera entre Étangs Noirs et Gare de l’Ouest, en passant par Osseghem et Beekkant. La ligne 87 (Simonis – Beekkant) sera prolongée jusqu’à Étangs Noirs via Gare de l’Ouest et Osseghem.

De plus, depuis Simonis et Gare de l’Ouest, les voyageurs pourront emprunter les lignes 2 et 6 pour rejoindre Arts-Loi et poursuivre leur trajet vers Herrmann-Debroux ou Stockel avec les lignes 1 et 5. Pour se rendre au centre-ville, les voyageurs pourront emprunter les lignes 2 et 6 jusqu’à Gare du Midi ou Rogier, où les lignes de tram 4 et 10 assureront une liaison vers De Brouckère.

La recherche d’itinéraire sur le site internet et l’application mobile de la STIB reprend ces déviations pour proposer des itinéraires adaptés.

V.Lh. – Photo: Stib