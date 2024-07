“Il y a une forte demande de voyageurs”: du changement sur trois lignes de tram dès ce samedi

Du changement sur trois lignes de tram de la Stib dès ce samedi: les numéros 9 et 19 échangent leurs terminus, et la 62 est prolongée. La Stib dépêche du personnel aux arrêts concernés pour aider les voyageurs qui seraient désorientés.

■ Reportage Thomas Dufrane et Béatrice Broutout

Les lignes de tram 9 et 19 échangent leur terminus : les trams 9 relient désormais Roi Baudouin à Groot-Bijgaarden, et les trams 19 venant de De Wand font leur terminus à Simonis. Ce qui permet de relier les deux tronçons les plus fréquentés (UZ Brussel-Simonis et Simonis-Groot-Bijgaarden) et a pour objectif d’améliorer la régularité du tronçon Simonis-Groot-Bijgaarden grâce au site propre du tronçon entre UZ Brussel et Simonis.

Du côté de la ligne 62, les trams ne continuent plus sur la ligne 19 vers De Wand. Le terminus Cimetière de Jette n’existant plus, les trams 62 sont prolongés jusqu’au Heysel, via l’itinéraire de la ligne 19 entre Cimetière de Jette et Saint-Lambert, et de la ligne 7 entre Saint-Lambert et Heysel.

Les itinéraires:

Tram 9 : Roi Baudouin – Groot-Bijgaarden

Tram 19 : De Wand – Simonis

Tram 62 : Heysel – Eurocontrol

