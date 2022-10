Gregory Matgen : “Nous n’hésiterons pas à nous opposer à Good Move”

L’échevin de la Mobilité, de la Politique énergétique et de l’Environnement à Woluwe-Saint-Lambert, Grégory Matgen (DéFi), s’est exprimé dans +d’Actu sur l’application du plan Good Move dans sa commune. Un plan qu’il n’hésitera pas à rejeter s’il ne convainc pas.

Le nouveau plan de circulation de la Région de Bruxelles-Capitale concerne aussi la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Une maille est notamment prévue dans la zone de Rodebeek prochainement. “Ce n’est pas le plan Good Move dans sa globalité que nous contestons, ce qui nous inquiète ce sont l’instauration des mailles apaisées, en l’occurrence la maille Rodebeek qui fait l’objet d’une étude commanditée par la Région. Les propositions devraient être émises sous peu. Le Collège les analysera avec toute l’attention voulue. Si la vision est dogmatique et ne correspond pas aux aspirations du Collège et des habitants, nous n’hésiterons pas à nous y opposer.”

Le collège communal est très attentif aux propositions à venir visant à décourager le trafic de transit qui traverse la commune. “On travaille sur des voiries communales essentiellement. Notre crainte, c’est le report de la circulation sur les dessertes locales.”

L’échevin ne se dit pas contre les pistes cyclables instaurées sur le territoire régional bruxellois. “La multimodalité nous importe. Je ne voudrais pas que mon message soit senti comme un message contre les cyclistes. Nous constatons que la Région a tendance à réduire la place de l’automobile, notamment sur les grands axes régionaux, or ces voies-là devraient absorber un maximum de circulation.”

Selon les premières études et les avis émis des habitants, l’organisation de la mobilité actuelle satisfait les citoyens. “On a une connaissance fine du territoire communale et des soucis qui peuvent se poser. Les habitants expriment que 95% de la situation en matière de mobilité ne pose pas de problème. C’est une satisfaction et un encouragement, mais ce n’est pas pour ça qu’il ne faut pas traiter les 5% problématiques.”

Grégory Matgen compare la situation avec celle de la commune d’Anderlecht, où le retrait du plan Good Move dans la maille de Cureghem a été acté récemment. “Les expériences dans d’autres communes ne sont pas très rassurantes et on a l’impression que la Région veut avancer avec le rouleau compresseur. Nous savons d’expérience que ce type de mesure prend du temps et nécessite une concertation avec les riverains d’une manière beaucoup plus poussée que ce qui existe actuellement.”

■ Anaïs Corbin / Une interview réalisée par Fabrice Grosfilley