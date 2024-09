Fermeture de la Région, transports en commun et activités : voici tout ce qu’il faut savoir sur le dimanche sans voiture

Point d’orgue de la semaine de la mobilité, le dimanche sans voiture revient ce 22 septembre.

Ce dimanche 22 septembre marque le grand retour de la journée sans voiture. Certaines règles sont à respecter tout au long de la journée. BX1 fait le point.

Horaires

Le dimanche sans voiture se déroule de 9h30 à 19h. En pratique, la fermeture et la réouverture de la Région et des tunnels se feront progressivement. Des barrières seront placées au fur et à mesure. Dès lors, il est possible que des embarras de circulation surviennent avant ou après ces heures de fermeture. Le ring de Bruxelles restera ouvert à la circulation. Seules les sorties pour accéder au territoire de la Région seront fermées.

Si des activités ont lieu dans certaines rues, celles-ci peuvent rester fermées plus longtemps.

Il est inutile de se rendre aux entrées de Bruxelles avant 19h.

Exceptions et dérogations

Le dimanche sans voiture concerne tous les usagers de la route. Cependant, quelques exceptions existent : transports en commun, taxis, autocars, services de secours, personnes handicapées munies de la carte, corps diplomatiques et véhicules d’utilité publique.

Des dérogations peuvent être délivrées à certaines personnes. Il est désormais trop tard pour en faire la demande. La date limite était le 13 septembre.

La vitesse maximum est limitée partout à 30 km/h.

Parkings accessibles

Si vous vous rendez à Bruxelles en voiture, vous pouvez la laisser dans plusieurs parkings ouverts pour l’occasion ;

– Parking Bordet: rue Meylemeersch, 1070 Anderlecht. Payant : 2,50 €/jour – inscription nécessaire via ce lien ;

– Parking C: au Heyzel – Chaussée Romaine 1020 Bruxelles. Payant : 12€/jour. Capacité : 8.000 places. Accès : Fléché sur le Ring – suivre Sortie 7A Chaussée Romaine ;

– Parking Ceria: accès via le rond-point du Boulevard Josse Leemans 110, 1070 Anderlecht. Accès fléché via le ring – sortie 16 Sint-Pieters-Leeuw ;

– Parking Crainhem: avenue de Wezembeek, 1200 Woluwe-Saint-Lambert. Accès fléché via le Ring – sortie 2 Wezembeek Oppem ;

– Parking Brico Plan It: 1301 Chaussée de Mons, 1070 Anderlecht. Accès fléché par le ring – sortie 16 Sint-Pieters-Leeuw ;

– Parking UCL: Gravier (cliniques), Mounier et Facultés. Accès fléché via le Ring – sortie 2 Wezembeek Oppem ;

– Parking Westland Shopping Center: boulevard Sylvain Dupuis 433, 1070 Anderlecht. Accès fléché via le Ring – sortie 14 Anderlecht. Payant : 3€/jour ;

– Parking Stalle: 292 Petite Drève du Maréchal, 1180 Uccle. Accès fléché via le ring – suivre sortie 18 Ruisbroek.

Transports en commun

Pour se rendre à Bruxelles, la SNCB propose des billets à 8€ aller/retour depuis n’importe quelle gare belge.

🌍🚆 Le #DimancheSansVoiture revient ce 22/09. Ce jour-là, voyagez entre 2 gares belges de votre choix pour seulement 8 € A/R avec notre Mobility Ticket ! Super deal, non ? Durabilité, sécurité et confort. Toutes les infos et conditions sur https://t.co/agtKlwWi5b #SNCB pic.twitter.com/DoFKgLGDG8 — SNCB (@SNCB) September 13, 2024

Dans la capitale, le réseau De Lijn sera entièrement gratuit.

Le réseau de la Stib sera également gratuit. Un renfort est prévu sur la plupart des lignes de métro, de bus et de trams.

Métro : sur toutes les lignes, un métro toutes les 6m30 entre 13h et 19h. Avant 13h et après 19h, le métro circule suivant l’horaire du samedi.

Tram : toutes les lignes de tram circulent suivant l’horaire du samedi.

Renforts supplémentaires :

– 7, 25 : un tram toutes les 7m30 entre 11h et 20h ;

– 8, 92, 93 : un tram toutes les 10 minutes entre 11h et 20h ;

– 81 : un tram toutes les 8 minutes entre 10h et 20h.

Bus : les lignes de bus circulent suivant l’horaire du samedi, excepté la ligne 12 qui circule suivant l’horaire du dimanche. La ligne de bus 76 est desservie.

Un bus navette circule entre le parking C et la station de métro Heysel de 9h30 à 19h. Un bus circule toutes les 10 minutes de 11h à 18h, toutes les 20 minutes de 9h30 à 11h et de 18h à 19h.

Renforts supplémentaires :

– Ligne 12 : un bus toutes les 15 minutes dès 8h du matin ;

– Lignes 20, 50 et 54 : un bus toutes les 10 minutes de 11h à 19h30 ;

– Lignes 49 et 53 : un bus toutes les 12 minutes de 9h à 19h.

Activités

Le dimanche sans voiture, c’est aussi l’occasion de participer à diverses activités autour de la mobilité. Le “Village Mobilité” ouvrira sur le boulevard de Waterloo de 11h à 18h.

Le chantier Toots Thielemans à côté de la gare du Midi sera également ouvert au public de 10h à 16h. Le projet du métro 3 sera présenté par des experts.

Vous rêvez de découvrir l’envers du décor de la STIB ? 😍

À l’occasion du dimanche sans voiture et de la semaine de la mobilité, c’est possible ! Venez explorer les coulisses du chantier Toots Thielemans (Métro 3) ce dimanche 22 septembre. 🚇 Ce sera l’occasion idéale de poser… pic.twitter.com/nQMWrjGgLw — STIB-MIVB (@STIBMIVB) September 17, 2024

D’autres activités auront lieu dans les communes bruxelloises. Celles-ci sont à découvrir sur le site de la semaine de la mobilité.

Code de la route

Durant la journée sans voiture, le code de la route reste d’application. En effet, certains véhicules continuent de circuler (ambulance, pompiers, etc.). Les piétons et les cyclistes sont invités à suivre le code de la route en tout temps et ne peuvent pas circuler dans les tunnels.

E.V. – Photo : Belga