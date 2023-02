De plus en plus de travailleurs se déplacent à vélo selon une enquête

Une enquête du SPF Mobilité indique qu’à Bruxelles, 7,2% des travailleurs vont au travail à vélo.

Le nombre de travailleurs se rendant au travail à vélo est en plein boom en Belgique. C’est ce qui ressort d’une enquête du SPF Mobilité, relayée par Le Soir et SudInfo. Celle-ci indique qu’ils sont désormais 14,1%, soit une augmentation de 26,3% par rapport à 2017 et même 80% depuis 2005.

À Bruxelles, les travailleurs sont 7,2% à avoir adopté la bicyclette, soit une augmentation de 65% en quatre ans. La Wallonie n’en compte que 2,4%, soit dix fois moins que la Flandre, qui en compte 20%. “Selon les employeurs, ces disparités peuvent s’expliquer en partie par la structure du paysage, plus plate au nord qu’au sud du pays, mais également par l’infrastructure cyclable, meilleure en Flandre et à Bruxelles“, indique le rapport du SPF Mobilité.

Malgré une diminution de 6% de l’utilisation des métro/tram/bus et de 11% pour les trains en Belgique, les transports bruxellois de la STIB sont le mode de déplacement domicile-travail le plus utilisé pour près de la moitié des travailleurs, devant la voiture.

Le télétravail a eu une grosse incidence sur les nouvelles habitudes de déplacements

Près de 4 salariés sur 10 ont eu recours au télétravail, notamment dû à la crise sanitaire, soit presque 4 fois plus que la dernière enquête datant de 2017. Un bond considérable qui a eu pour effet de multiplier par six le nombre de déplacements évités en quatre ans. Les mesures d’encouragements à la mobilité douce ont eu aussi un impact positif sur les travailleurs. La presque quasi-totalité des employeurs (95%) offrent une indemnité vélo, 73 % ont des parkings vélos couverts et 6 entreprises sur 10 proposent la gratuité des transports en commun.

Mais la voiture est toujours fortement utilisée

L’histoire d’amour entre le Belge et son automobile semble loin d’être terminée. Depuis 2005, Il y a toujours près de 6 travailleurs sur 10 qui l’utilisent pour aller au travail en Belgique. Les Bruxellois, eux, ont été attirés par les transports en commun et le vélo. Il en résulte que pour 45% d’utilisateurs en 2005, la voiture n’attire aujourd’hui plus que 36,6% d’entre eux.

Plan Good Move ?

L’enquête a été réalisée avant la mise en œuvre du plan de circulation l’été dernier. La prochaine étude dira si le nouveau schéma de circulation bruxellois et ses obstacles ont réussi à dissuader une partie des automobilistes de fréquenter la capitale et à recourir davantage au vélo.

■ Les explications d’Anaïs Corbin dans Le 12h30.

Belga – Photo : Belga Image