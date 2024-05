Damien Delaunois (IEB) : “L’alternative au métro 3, c’est le Prémétro+”

L’extension du métro 3 continue de susciter l’opposition d’associations comme l’ARAU ou Inter Environnement Bruxelles (IEB) qui maintiennent que des alternatives sont possibles. Damien Delaunois, chargé de mission à IEB est venu l’expliquer ce matin dans Bonjour Bruxelles.

“Pour nous, il faut plus que jamais mettre fin au projet d’extension du métro 3“, vu le doublement des coûts annoncé, les nombreux problèmes de chantier, et la situation du quartier Stalingrad et du Palais du Midi, explique Damien Delaunoy. Avec d’autres associations, IEB défend un projet alternatif, c’est le “Prémétro +”.

L’idée : “Un plan en deux parties pour mieux utiliser le tunnel nord-midi avec trois lignes de tram, au lieu de deux actuellement et améliorer la desserte à Schaerbeek et Evere en exploitant la ligne 55 avec des trams plus grands et une ligne parallèle sur la chaussée d’Haecht.”

