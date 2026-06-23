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Chaleur : la ligne à grande vitesse de Bruxelles à la France ralentie jusqu’à samedi inclus

Infrabel a pris la décision, mardi, de limiter la vitesse sur la ligne rapide qui relie Bruxelles à la frontière française en raison de la chaleur intense attendue dans les prochains jours, indique le gestionnaire du réseau.

Les trains circuleront à 170 km/h au lieu de 300 de mercredi à samedi, entre 13 et 19H. Le temps de parcours sur la portion belge de la ligne Bruxelles-Paris sera alors rallongé de 12 minutes. Cette restriction concerne la seule “LGV 1” – ligne à grande vitesse – belge. Elle est liée à une spécificité technique des câbles d’alimentation électrique. Comme tout élément en métal, la caténaire est sujette à une dilatation lorsqu’elle est exposée à une forte chaleur. Cette mesure vise à prévenir tout incident qui pourrait être occasionné par un câble caténaire détendu.

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