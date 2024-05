“Bruxelles est un cauchemar”: chaos sur les routes ce lundi

Journée noire sur les routes aux abords de Bruxelles.

Le rétrécissement du ring intérieur et extérieur de Bruxelles sur une seule bande aux abords du tunnel Léonard a provoqué lundi de longues files entre Waterloo et Zaventem, signalent les cartes d’informations en temps réel de Touring Mobilis et de l’agence flamande du trafic, Wegen en Verkeer. Le temps de trajet des automobilistes sur le ring extérieur a été augmenté jusqu’à 1h15 en matinée et jusqu’à 45 minutes en fin de journée.

Les tunnels du carrefour Léonard, situés à l’intersection du ring de Bruxelles (R0) et de l’autoroute E411, font l’objet de rénovations d’ampleur depuis avril 2023. Après une fermeture complète du tunnel du ring entre mercredi soir et lundi matin, la circulation a pu reprendre sur le R0 depuis 05h30 ce lundi matin, mais sur une seule bande, des deux côtés de la chaussée. Par ailleurs, les automobilistes venant d’Auderghem sur l’E411 ne peuvent pas rejoindre le R0 vers Waterloo depuis le carrefour Léonard.

Cette nouvelle configuration a mené à des bouchons de près de 1h15 entre Waterloo et Tervuren, vers Zaventem, ce lundi matin. Dans l’autre sens, il fallait compter jusqu’à 30 minutes de plus entre Wezembeek-Oppem et Tervuren.

En fin de journée, il fallait compter jusqu’à 45 minutes de plus entre Waterloo et Tervuren sur le ring extérieur, et jusqu’à 30 minutes supplémentaires entre Sint-Stevens-Woluwe et le carrefour Léonard sur le ring intérieur.

Suite à ce chantier, la SNCB et Infrabel ont mis en place depuis ce lundi deux trains supplémentaires en matinée et deux autres en fin d’après-midi, entre Nivelles et Bruxelles-Luxembourg, afin de soulager le trafic automobile.

Une nouvelle fermeture du tunnel du ring est prévue dès vendredi à 20h30 jusqu’au mardi 21 mai à 05h30.

