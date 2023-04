Le médiateur du transport aérien et de l’aéroport de Bruxelles-National, Philippe Touwaide, était au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles. Il est revenu sur l’interdiction des vols de nuit à Schiphol.

“On voit bien que les vols de nuit commencent de plus en plus à déranger les habitants“, explique Philippe Touwaide, médiateur du transport aérien et de Brussels Airport. “Il ne faut pas que le trafic interdit à Schiphol arrive à Bruxelles“, poursuit-il.

Selon lui, pour régler correctement la problématique liée au trafic de nuit, il est important de parvenir à maîtriser les nuisances sonores et les autres aspects négatifs en tenant compte de trois critères : l’économie, l’environnement et la santé. Ces deux derniers ne seraient pas suffisamment pris en compte, selon le médiateur : “Et ça, c’est un problème grave“.

L’aéroport de Zaventem prévoit “un million de voyageurs néerlandais cet été“. Certaines compagnies comme Corendon vont exploiter des vols à partir de Bruxelles et non plus à partir de Schiphol. Un problème majeur qui viendrait s’ajouter au reste. Actuellement, l’exploitation de l’aéroport “n’est pas maîtrisée, n’est pas contrôlée et il y a des débordements“, explique le médiateur.

■ Philippe Touwaide, médiateur du transport aérien et de Bruxelles-National, au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles