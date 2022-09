Avenue de Tervueren : les cyclistes doivent rouler en dehors de la piste cyclable

La rénovation de la piste cyclable pose problème avenue de Tervueren. Les cyclistes se retrouvent obligés de rouler sur la voie automobile.

La piste cyclable de l’avenue de Tervueren est en travaux. L’objectif est, à terme, de poser un nouveau revêtement afin de remplacer les anciennes dalles et d’augmenter le confort des cyclistes. Mais, en attendant, ces derniers doivent rouler sur la route, au milieu des voitures : “Les automobilistes vous klaxonnent, vous insultent et vous demandent ce que vous faites là, pourquoi vous n’empruntez pas la piste cyclable“, témoigne Alain Debeer, membre du Gracq de Woluwe-Saint-Pierre.

Du côté flamand, la rénovation est achevée. En bordure de la forêt de Soignes, ce sont près de deux kilomètres de piste cyclable qui ont été transformés. “On a fait un investissement de 500.000€“, explique Marijn Struyf, porte-parole de Werkennootschap, “on l’a fait pour le confort des cyclistes, mais on a aussi utilisé un bitumage perméable pour que le drainage de l’eau se passe bien“. Un projet qui plait au Gracq, et qui permet un pas de plus vers l’autoroute cyclable dont rêve le groupe.

Selon Alain Debeer, “il ne faut pas de gros investissements” pour parvenir à créer cette autoroute, mais plutôt “un peu de finition“, notamment une meilleure signalétique. Marijn Struyf, quant à lui, estime qu’il faudra faire d’importantes études pour définir l’avenir du carrefour des Quatre Bras et, peut-être, rendre l’une des deux branches de l’avenue de Tervueren uniquement accessible aux cyclistes.

À la fin de l’année, une passerelle pour les cyclistes et les piétons sera construite au-dessus du carrefour à Quatre Bras. Un an de travaux et 5 millions d’euros sont prévus.

■ Reportage de Michel Geyer, Charles Carpreau et Corinne De Beul