Alexia Bertrand (MR) sur les manifestations anti-Good Move : “Je ne validerai jamais la dégradation de l’espace public”

Les tensions semblent loin de s’apaiser à l’encontre des plans Good Move bruxellois.

“Ne me demandez pas de valider la dégradation de l’espace public, je ne l’ai jamais fait et ne le ferai jamais“, a indiqué ce mardi soir Alexia Bertrand (MR), cheffe de groupe MR au parlement bruxellois, sur le plateau de Plus d’Actu. Lundi soir, des manifestants contre la nouvelle maille Good Move de Schaerbeek se sont mobilisés. Ils s’en sont ensuite pris aux dispositifs installés le matin même. “Ceci démontre toutefois une incompréhension et une colère populaire contre un plan qui n’a pas été préparé, qui ne rencontre pas d’adhésion, et que les Bruxellois ont découvert lorsqu’il a été mis en oeuvre.” Elle pointe “un échec de l’autorité publique“. Faut-il arrêter le plan ? “Nous voulons un moratoire, une remise a plat pour refaire le travail avec les citoyens (…) il va falloir retrouver une participation citoyenne parce que certaines étapes ont été sautées à plusieurs reprises“.

Selon son analyse, le plan fait “éclater le gouvernement” : “Le PS refuse de l’implémenter à Evere [NDLR. commune dans laquelle le chef de groupe PS au parlement bruxellois Ridouane Chahid est également bourgmestre]. Et Défi est totalement éclaté parce qu’il soutient le plan à Schaerbeek mais le refuse à Woluwe-Saint-Lambert. L’adhésion semble perdue au sein même du gouvernement.”

T.D.