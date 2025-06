100 demi-journées de parking à 2,50 euros ? Ixelles met en place un nouveau dispositif

Le 1er échevin de la commune d’Ixelles, Gauthier Calomne, en charge de l’économie et du commerce, était l’invité de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles.

Premier sujet abordé et non des moindres : la vitalité du commerce à Ixelles. Ce lundi soir débute les Etats Généraux du Commerce à Flagey, une réunion pour laquelle plus de 200 commerçants ixellois se sont inscrits. Après une législature émaillée de conflits entre les commerçants et l’autorité publique, comment rétablir le dialogue ?

“On a constaté une fracture et on a donc voulu changer de méthode. On veut vraiment repartir d’une feuille blanche”, affirme Gauthier Calomne.

Cette réunion ne serait que la première d’une longue série…”Aujourd’hui c’est la journée de lancement. Mais l’idée c’est, année après année, dans chaque quartier, d’organiser une réunion de suivi avec le plan d’action et voir ce qu’on a déjà fait, ce qui a été mis en place et ce qu’on peut encore mettre en place”.

Des places de stationnement à moitié prix

Un sujet qui revient également souvent dans l’actualité ixelloise c’est le parking. Les places de stationnement sont chères. Tant en termes de nombre de places qu’au niveau des tarifs.

Gauthier Calomne annonce que des discussions sont en cours avec la direction de Parking Brussels. “On leur a demandé de changer un certain nombre de choses. Je suis pour le principe d’une plus grande cohérence à l’échelon régional mais il faut aussi tenir compte des spécificités communales.”

Et de citer un exemple concret. “On va très rapidement activer la possibilité pour tous les Ixellois et non Ixellois d’obtenir 100 demi-journées, à savoir 4h30, pour 2,50 euros. Ce sera un tarif réduit limité. C’est quand même assez significatif. Et on pourra le faire en 3 clics depuis son téléphone. Le dispositif a été validé par Parking Brussels”.

La situation de la place du Chatelain est également abordée. La propreté et les équipements urbains refont régulièrement polémique.

“Nous allons évaluer la situation, renforcer la présence policière et nous avons déjà étendu les horaires de ramassage des poubelles et le nettoyage. Afin que la place soit dans un état acceptable et propre le matin”, détaille Gauthier Calomne. “On travaille aussi à Matonge sur des mesures très concrètes comme l’installation de containers enterrés en durs”.

Quid de la réouverture du musée d’Ixelles ?

Fermé depuis 2018, sa réouverture n’est pas encore prévue pour tout de suite…”Les travaux ont pris beaucoup de retard. Aujourd’hui, nous avons comme objectif final de terminer les travaux des gros œuvres pour juin 2026. Mais il y aura encore par la suite un gros travail de réaménagement et de réinstallation des œuvres. On vise toujours fin 2026 ou début 2027. On ne peut pas s’avancer sur une date précise pour ne pas coïncider avec l’ouverture du musée KANAL”.

“Une coalition des gauches ? Je suis très inquiet”

Un dernier mot sur la situation politique actuelle en région bruxelloise ? “C’est une faute collective de beaucoup de partis qui ont voulu avancer d’une manière ou d’une autre. Mais quand j’entends ce qui est proposé par le Parti Socialiste, à savoir cette coalition progressiste, qui n’a de progressiste que le nom, avec le PTB et la Team Fouad Ahidar, je suis particulièrement inquiet”

“Si c’était ça l’objectif dès le départ du PS et d’Ahmed Laaouej, alors effectivement on comprend mieux ces mois de blocage”, conclut notre invité.

Romuald La Morté