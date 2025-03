Ixelles interdit la consommation d’alcool sur la place du Châtelain après 22h

Dès le 1er avril, la consommation d’alcool sera interdite sur la place du Châtelain après 22 heures. Une mesure pour lutter contre les incivilités et les nuisances sonores.

Suite aux débordements observés le week-end dernier et afin de “prévenir l’installation des mauvaises habitudes“, le bourgmestre d’Ixelles Romain De Reusme (PS) a pris un arrêté encadrant la consommation d’alcool sur la place du Châtelain. Désormais, à partir de 22 heures, les consommateurs seront invités à poursuivre leur soirée dans les établissements Horeca avoisinants. La mesure sera d’application à partir du 1er avril jusqu’au 31 octobre.

“La place du Châtelain a été rénovée pour offrir un espace public de qualité et convivial. Elle vient d’être inaugurée. En journée, les familles s’installent sur les bancs, profiteront des fontaines que l’on vient d’allumer. En soirée, nous avons observé de trop nombreux débordements liés à la consommation excessive d’alcool. Avec l’arrivée des beaux jours, je ne veux pas que de mauvaises habitudes qui portent atteinte à la qualité de vie des riverains s’installent“, explique Romain De Reusme. Et de poursuivre : “La convivialité de l’espace public doit allier le respect du quartier et de ses habitants. Après 22h, la consommation d’alcool devra se faire dans les établissements prévus à cet effet, afin de préserver la qualité de vie des riverains. Les bars et cafés doivent respecter des règles pour leurs terrasses, il est donc cohérent que l’espace public soit lui aussi régulé pour garantir une cohabitation harmonieuse. De plus, la présence policière sera renforcée et les services de propreté seront étendus en soirée.”

Des mesures place du Luxembourg – rassemblement de nombreux Bruxellois et personnes travaillant dans les institutions européennes – sont également prévues. “Des afterworks ont lieu le jeudi soir, un encadrement strict de ces événements est prévu avec les organisateurs pour éviter tout débordement, embarras de mobilité et problèmes de propreté publique. Les organisateurs sont responsabilisés au travers d’une autorisation spécifique d’évènement. Ils doivent couper la musique à 22h ainsi qu’assurer la sécurité, la clôture de l’événement à 1h du matin et la propreté des lieux.”

Rédaction/Photo : Romain De Reusme