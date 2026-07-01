Un nombre record de faillites en Belgique au premier semestre 2026: qu’en est-il à Bruxelles?

Au cours des six premiers mois de 2026, 6.267 entreprises ont été déclarées en faillite en Belgique. Il s’agit d’un record pour un premier semestre, a indiqué mercredi l’agence d’informations commerciales GraydonCreditsafe. Cela représente également une hausse de 4% (245 faillites supplémentaires) par rapport à la même période l’année précédente.

En région bruxelloise, le taux d’augmentation est le même, mais dans l’absolu, les 1.092 faillites enregistrées ne sont pas un record.

La Wallonie a vu quant à elle une légère baisse, de 1 %, pour un total de 1.341 faillites.

En revanche, la Flandre a enregistré elle aussi un record, mène la tendance avec 3.684 dépôts de bilan. Toutes les provinces du nord du pays, à l’exception du Limbourg, ont atteint des niveaux jamais vus auparavant.

Les pertes d’emplois liées à ces faillites ont toutefois diminué sur la même période: 11.734 équivalents temps plein perdus, soit 10,73% de moins qu’au premier semestre 2025. “Cela s’explique principalement par le profil des entreprises en faillite“, explique GraydonCreditsafe. “Dans de nombreux secteurs durement touchés, ce sont principalement les petites entreprises qui mettent la clé sous la porte.”

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D’après l’agence, ces chiffres montrent que la pression économique sur les entreprises belges reste forte: “Ces records continuent de montrer que de nombreuses entreprises ont du mal à faire face à la hausse des coûts, à la faiblesse de la demande et à un contexte économique difficile”.

Sept entreprises de plus de 100 salariés ont toutefois fait banqueroute, parmi lesquelles le groupe de transport Ziegler.

Malgré une légère baisse observée, c’est le secteur de la construction qui présente le plus grand nombre de faillites (1.372). Le transport (456) et les services aux entreprises (949) ont quant à eux enregistré des records.

“Le secteur de la construction a toujours été sensible aux faillites“, réagit la fédération sectorielle Embuild, qui observe “pour la première fois depuis des années un recul dans le secteur des infrastructures“. Le PDG Niko Demeester plaide notamment en faveur d’une TVA réduite pour la construction et l’achat d’une résidence principale, ainsi que pour les logements loués pendant au moins quinze ans ; d’investissements publics plus élevés dans les infrastructures ; et d’une plus grande souplesse dans l’octroi des permis.

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