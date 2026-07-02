Les cellules pour détenus du bâtiment Portalis sont dans un état “inacceptable”, constate l’auditorat du travail

Les cellules du bâtiment Portalis ne sont pas conformes à la législation applicable, et notamment la législation sur le bien-être au travail, fait savoir l’auditorat du travail de Bruxelles jeudi par voie de communiqué. L’état du complexe cellulaire du Portalis est “inacceptable”, précise l’auditorat.

Cet état inquiétant des cellules détériore les conditions de détention des prévenus et contraints les services de police à travailler dans des conditions difficiles, souligne l’auditorat. Après avoir mené deux visites d’inspection au Portalis, qui ont aussi fait l’objet de compte-rendus par le Service interne de prévention et de protection au travail (SIPPT) de la zone de police de Bruxelles-Capitale Ixelles et le Comité P, l’auditorat propose de résoudre et de réguler la situation infractionnelle par la voie du dialogue.

Plan d’action

L’état du complexe cellulaire du palais de justice Poelaert a été amélioré de cette façon, rappelle l’auditorat. En décembre, le SPF Justice et la Régie des bâtiments avaient soumis un plan d’action à l’auditorat et, depuis lors, les infractions constatées à Poelaert ont été résolues ou sont en voie de l’être, souligne l’auditorat jeudi.

Pour les cellules du Portalis, l’auditorat attend un plan d’action pour le 18 septembre au plus tard. Si ce dernier n’est pas correctement exécuté, le SPF Justice et la Régie des bâtiments risquent des poursuites correctionnelles, alerte l’auditorat.

Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe “sera tenu informé de l’évolution de la situation”, indique également l’auditorat.

Situé rue des Quatre Bras, à quelques mètres de la place Poelaert, le bâtiment Portalis accueille de nombreux services judiciaires. Propriété de la KBC, le bâtiment est loué par la Régie des bâtiments et occupé par le SPF Justice. Il héberge notamment le parquet de Bruxelles.

Belga – Photo : Belga