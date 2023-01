Le nombre de faillites a augmenté de plus de 30% à Bruxelles en 2022

Plus de 1 800 entreprises ont été déclarées en faillites en 2022, plus qu’en 2020 et 2021.

Selon le bureau d’études Graydon, qui analyse chaque année le climat économique des entreprises belges, 9 823 faillites ont été déclarées en Belgique en 2022, soit une hausse de 42% par rapport à 2021. Cela reste toutefois inférieur aux chiffres observés avant la pandémie de Covid-19, en raison principalement des mesures gouvernementales de soutien face à la pandémie.

En Région bruxelloise également, une hausse des faillites est clairement observée : 1 804 entreprises ont dû mettre la clé sous la porte en 2022 dans la capitale, soit une hausse de 32,7% par rapport à 2021. L’augmentation du nombre de dépôts de bilan est en fait plus nette en Flandre (+ 56,2%).

Toujours selon Graydon, le nombre d’emplois mis en cause suite à une faillite est en légère hausse en Région bruxelloise (3 379 emplois perdus suite à un dépôt de bilan en 2022, soit 53 de plus que l’an dernier). Par contre, ce nombre reste plus faible que ces dix dernières années.

Les entreprises récentes plus touchées

Enfin, quand on analyse le nombre de faillites selon l’ancienneté de celles-ci, ce sont avant tout les entreprises récentes qui ont le plus souffert en 2022 : 35,86% des entreprises bruxelloises qui ont fait banqueroute sont âgées de 0 à 4 ans, soit des chiffres similaires à 2020 ou 2018. Les entreprises âgées de 5 à 9 ans représentent, en 2022, une part plus importante du nombre de faillites dans la capitale : 32,6%, soit le taux le plus élevé de ces dix dernières années, relève Graydon.

Concernant les secteurs, enfin, Graydon relève un record dans le secteur belge du transport, avec 566 faillites (+38,7%). Le secteur le plus touché sur l’ensemble du territoire belge est toutefois la construction (2 023 faillites, +40,8%), suivi de l’horeca (1 619, +56,1%).

