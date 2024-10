La faillite de Cassis & Paprika prononcée, deux magasins fermeront à Bruxelles

La faillite des magasins de prêt-à-porter grande taille Cassis-Paprika a été prononcée en date du 17 octobre par le tribunal d’entreprise de Nivelles, indique lundi dans un communiqué la CGSLB, le syndicat majoritaire au sein de la société. Deux magasins à Bruxelles vont fermer leurs portes, au Basilix et au Westland. Dix autres fermeront en Wallonie, et onze en Flandre .

Le tribunal d’entreprise de Nivelles a aussi confirmé la reprise de 37 magasins ainsi que 189 travailleurs en Belgique par le fonds d’investissement Futura Capital Fund. Le syndicat libéral a exprimé son soulagement à la suite de cette décision qui permet “de sauvegarder 60% des emplois en Belgique”.

Pour les travailleurs et travailleuses des magasins non repris, aucune possibilité de reclassement n’a toutefois été envisagée, regrette la CGSLB. Par ailleurs, ces salariés licenciés ne percevront aucune indemnité de rupture de la part de l’employeur, en faillite. Le syndicat libéral organisera dès lors ces mercredi et vendredi des sessions d’information afin de leur expliquer les démarches relatives aux demandes d’indemnités contractuelles à introduire auprès du fonds de fermeture des entreprises.

Près de 120 personnes se retrouvent sur le carreau. Un bilan “lourd” selon la CGSLB, qui rappelle que fin mai 2024, la fermeture des magasins Cassis avait déjà occasionné la perte de presque 20% d’emplois.

La CGSLB appelle dès à présent la nouvelle direction à “redonner un réel espoir aux travailleurs repris”. Le syndicat souhaite d’ailleurs rencontrer au plus vite le management et connaître les mesures qui seront prises pour relancer l’activité des marques Cassis & Paprika. À ce jour, aucune réunion n’a encore été fixée entre les syndicats et Futura Capital Fund. D’après la CGSLB, la nouvelle direction n’y est pas contraire, mais il faut du temps pour que les organes d’entreprise (CE, CPPT) se mettent en place. Entre-temps, les magasins repris ont ouvert normalement lundi “comme s’il y avait une continuité d’activités”, selon Vicky Hendrick, secrétaire permanente CGSLB chez Cassis-Paprika.

Avec Belga – Photo Cassis & Paprika