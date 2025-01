Delhaize annonce la reprise des 325 magasins Louis Delhaize

L’accord doit encore être approuvé par l’autorité belge de la concurrence.

Delhaize a conclu lundi un accord avec le groupe Louis Delhaize pour acquérir la totalité des actions de Delfood SA. Cette acquisition porte sur l’ensemble des 325 magasins Louis Delhaize et des commerces approvisionnés par Delfood, les services logistiques et le siège social en Belgique, a annoncé Delhaize dans un communiqué.

“Delhaize a l’intention d’étendre sa position sur le marché belge de la distribution et en particulier dans le segment des magasins de convenance. Grâce à cette acquisition, Delhaize renforcera son réseau de magasins existants”, a souligné l’enseigne. Pour le groupe Louis Delhaize, la cession de la société Delfood à Delhaize est la meilleure option pour préserver l’avenir de l’entreprise, de son personnel et assurer son développement. Cent cinquante ans après l’ouverture du premier magasin Louis Delhaize en 1875, l’enseigne rejoindra donc le portefeuille des marques et enseignes de Delhaize.

De son côté, Christophe Sancy, rédacteur en chef de Gondola, magazine spécialisé dans le secteur de la distribution, livre son analyse : “Le groupe Louis Delhaize se démantèle. La famille Bouriez, propriétaire du groupe, est en train de se retirer de cet univers du commerce”.

Delhaize a fait “un gros coup”

“On s’attendait à ce que Delfood et les points de vente soient repris. La rumeur circulait depuis novembre”, souligne Christophe Sancy. “C’est un concept moderne et il y a quelques joyaux dans la liste des points de vente, comme certains magasins dans des stations-services. Il y a un vrai potentiel. On a beaucoup parlé de grosse concurrence pour les supermarchés, mais on constate que ça bouge aussi avec les commerces de proximité.”

Il n’en reste pas moins que, selon le rédacteur en chef de Gondola, Delhaize a “fait un gros coup”, avec l’acquisition de “beaucoup de magasins”.

Les deux groupes ont confirmé que l’équipe de direction et les collaborateurs de Delfood sont maintenus, ainsi que les contrats avec les commerçants affiliés. “Il n’y a pas d’intention déclarée de convertir les points de vente en Shop & Go”, souligne Christophe Sancy. Selon ce dernier, il “n’y a pas de menaces particulières sur les magasins ou sur l’emploi”. “Delhaize semble l’écarter aujourd’hui”, note-t-il.

L’accord doit encore être approuvé par l’Autorité belge de la concurrence et le changement de contrôle de Delfood devrait devenir effectif fin 2025.

Avec Belga – Photo Louis Delhaize