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Cocof : des financements pour l’accueil des personnes de grande dépendance

Les ministres francophones bruxellois ont validé jeudi le financement de projets pour renforcer l’accueil et l’accompagnement des personnes en grande dépendance à Bruxelles, a annoncé le ministre Laurent Hublet (Les Engagés), en charge de l’Aide aux personnes en situation de handicap.

Le financement définitif accordé jeudi concerne les projets du CREB (Woluwe-St-Lambert) et de La Forestière (Ixelles), “dont les travaux devraient débuter après l’été”. Selon le ministre, un accord de principe a également été validé pour la poursuite du nouveau projet de la Coupole bruxelloise de l’autisme (Jette).

75 nouvelles places

Selon Laurent Hublet, ces décisions vont permettre d’ouvrir “plus de 75 nouvelles places, de rénover des infrastructures qui ne répondaient plus aux besoins d’aujourd’hui et de créer des lieux de vie réellement adaptés”.  À Bruxelles, plus de 500 adultes handicapés attendent une place adaptée. La situation est “particulièrement critique pour les personnes de grande dépendance présentant un polyhandicap ou un trouble du spectre de l’autisme nécessitant un accompagnement intensif”, précise le cabinet du ministre.

Au CREB, à Woluwe-Saint-Lambert, les infrastructures pour l’accueil d’enfants polyhandicapés seront rénovées, avec aussi 10 nouvelles places en accueil de jour. À La Forestière, à Ixelles, le centre de jour sera rénové et agrandi, au bénéfice des 58 adultes présentant une déficience intellectuelle qui y sont accompagnés.

À la Coupole bruxelloise de l’autisme, à Jette, “un nouveau dispositif associera un centre de jour de 15 places et des logements adaptés pour 15 adultes présentant un trouble du spectre de l’autisme nécessitant un accompagnement intensif”.

Par ailleurs, le gouvernement bruxellois a approuvé en première lecture l’avant-projet d’arrêté portant un nouveau régime d’aides à l’emploi en faveur des personnes en situation de handicap.

Belga – Photo : Belga 

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