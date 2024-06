Bruxelles 37e ville la plus chère pour les expatriés

La vie reste toutefois moins chère que dans les autres grandes capitales européennes.

Hong Kong reste la ville la plus chère du monde pour les travailleurs étrangers, ressort-il lundi du classement publié annuellement par l’entreprise de services RH Mercer. Bruxelles se classe pour sa part en 37e position.

Hong Kong devance la cité-État de Singapour. Suivent ensuite quatre villes suisses : Zürich, Genève, Bâle et Berne. Le top 10 des villes les plus chères pour les expatriés est complété par New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni), Nassau (Bahamas) et Los Angeles (États-Unis).

Londres a connu la plus forte progression dans ce classement, passant de la 17e place l’an dernier à la huitième cette année. Ce sont principalement le coût de la vie et les loyers qui ont fait grimper les prix dans la capitale britannique, selon Mercer. Bruxelles, seule ville belge prise en compte dans le classement, a grimpé de quatre places entre 2023 et 2024 et se retrouve 37e.

La vie reste toutefois moins chère que dans les autres grandes capitales européennes. Ainsi, Paris, Amsterdam et Berlin se classent respectivement 29e, 30e et 31e. De l’autre côté du classement, la capitale du Nigeria Abuja est considérée comme la ville la moins chère pour les travailleurs étrangers, parmi les 226 métropoles figurant dans cet index.

Belga