Traces de la colonisation : voici le programme des Heritage Days 2022

Ce week-end auront lieu les Heritage Days, le nouveau nom des Journées du Patrimoine. Les 17 et 18 septembre, les citoyens seront conviés à visiter des lieux emblématiques de la capitale et à réfléchir sur la thématique de la colonisation.

Les Heritage Days reviennent ce week-end pour une 34e édition. Le thème de cette année porte sur les “Traces de la colonisation”. Les citoyens seront invités, ces 17 et 18 septembre, à réfléchir à leur “rapport à la colonisation et aux liens directs qui se sont forgés avec le Congo depuis le XIXe siècle“, comme le précise Bety Waknine, directrice générale d’Urban brussels, l’administration bruxelloise en charge de l’urbanisme et du patrimoine. Les organisateurs ont choisi ce thème car, selon eux, le patrimoine se construit petit à petit et permet de réfléchir sur le passé afin de mieux appréhender le futur.

Un programme diversifié

Pour ce faire, de nombreuses activités sont organisées tout au long du week-end. Une promenade à vélo nommée “Bruxelles décolonisée” est notamment proposée pour découvrir l’histoire cachée derrière le nom de rues et des monuments bruxellois. Des balades pour les piétons sont aussi possibles : “De la Sabena à l’ancien quartier administratif colonial” ou encore “En route vers le Congo” en sont quelques exemples. D’autres activités seront organisées pour mettre en lumière la culture congolaise, et plus largement africaine, dans la capitale : cours de danse, de chant mais aussi présentation de podcast. Certains lieux emblématiques seront également remis en question par rapport à la thématique, comme le Cinquantenaire, afin de mieux comprendre leur histoire.

En dehors des visites liées à la thématique, les lieux incontournables de la capitale comme la Basilique Nationale du Sacré-Cœur, la Bourse ou encore la Cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule seront ouverts au public. Les différents parlements organiseront des visites guidées.

L’ensemble des musées bruxellois et leurs collections seront également accessibles aux visiteurs. Le musée de la Ville de Bruxelles permettra, par exemple, de mettre en perspective les œuvres du passé colonial de la Belgique.

Les citoyens auront aussi l’occasion de visiter des ambassades et de découvrir le patrimoine des différents pays. Les ambassades de Bulgarie, de la République du Nicaragua, des Émirats Arabes Unis ou encore du Kenya seront, par exemple, ouvertes.

Pour découvrir l’ensemble des activités prévues et pour vous inscrire à celles qui vous intéressent, rendez-vous sur le site des Heritage Days.

Une volonté de faire réfléchir

Si les organisateurs veulent mettre l’accent sur le passé colonial de la Belgique, c’est parce que de nombreux endroits bruxellois y sont intimement liés. Ils savent qu’il est difficile d’enlever toutes les traces coloniales et cherchent donc à mettre en lumière les événements du passé, tout en promouvant les apports des Congolais installés depuis lors à Bruxelles.

Les Journées du Matrimoine auront lieu, quant à elle, du 23 au 25 septembre. Elles permettront de mettre en avant les biens ayant une importance artistique ou historique hérités des femmes.

E. V. – Photo : Affiche des Heritage Days